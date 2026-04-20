«Яндекс» добавил возможность покупок из постов на главной странице
Пользователи «Яндекса» теперь могут в один клик перейти к оформлению заказа товаров из публикаций от блогеров и брендов. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
Такие посты показываются под поисковой строкой на главной странице в ленте постов «Яндекс.Ритма». Тестирование сервиса показало, что публикации с покупкой в один клик дают на 5% больше продаж. По данным компании, 77% онлайн-покупателей хотя бы раз заказывали товар сразу после того, как его увидели.
Переход к оформлению заказа из постов от блогеров и брендов доступен по кнопке «купить». Так можно быстро оформить покупку без заполнения данных. Переход к оформлению в один клик появился на главной странице ya.ru и в тематическом поиске по товарам.
По данным статистической платформы Statista, в 2025 г. доля продаж с помощью соцсетей и других сервисов, в которых можно смотреть контент, составила 17,11% от мирового рынка электронной торговли. Согласно отчету DHL eCommerce, семь из 10 пользователей делают заказы в соцсетях и сервисах с контентом, а 71% выразили мнение, что к 2030 г. эти площадки могут стать для них основным каналом покупок.
27 февраля «Яндекс» объявил о создании первого в России стандарта интеграции интернет-магазинов с ИИ Yandex Commerce Protocol (YCP). Он поможет продавцам продавать товары в чате с Алисой AI напрямую пользователям. С подключением YCP онлайн-магазины начнут получать заказы, которые пользователи смогут оформить при переходе через чат с Алисой AI и из поиска «Яндекса». Магазин получит необходимую информацию о заказе и сможет продавать напрямую.