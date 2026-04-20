Россия увеличила выручку от экспорта сахара на 37% в I квартале
Россия за январь-март 2026 г. ввезла на зарубежные рынки более 190 000 т сахара на почти $125 млн. Относительно такого же периода предыдущего года экспорт увеличился на 28% в натуральном выражении и на 37% – в стоимостном. Об этом сообщил «Агроэкспорт».
В топ-5 крупнейших стран-импортеров вошли Узбекистан (более $89 млн), Казахстан (свыше $20 млн), Таджикистан (около $6 млн), Азербайджан (порядка $4 млн) и Киргизия (около $3 млн).
При этом за первые три месяца прошлого года доля сахара-сырца в экспортной выручке составляла порядка 24%, а за аналогичный период текущего года – только 3%.
4 февраля «Коммерсантъ» писал, что средняя цена сахарного песка к концу января 2026 г. сократилась на 7,4% в годовом выражении и составила 67,9 руб. за 1 кг. Такая динамика обусловлена увеличением выпуска сахара в России и стагнацией его потребления.
Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт консалтинг» Дмитрий Краснов связал снижение цен с избытком предложения на внутреннем рынке. По его оценке, урожай сахарной свеклы в прошлом году мог составить около 47–48 млн т против многолетнего среднего уровня 46,1 млн т. Это соответствует выпуску примерно 6,7 млн т сахара, что на 4% выше среднего многолетнего значения.