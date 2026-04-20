Россия увеличила выручку от экспорта сахара на 37% в I квартале

Россия за январь-март 2026 г. ввезла на зарубежные рынки более 190 000 т сахара на почти $125 млн. Относительно такого же периода предыдущего года экспорт увеличился на 28% в натуральном выражении и на 37% – в стоимостном. Об этом сообщил «Агроэкспорт».