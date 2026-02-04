Сахар подешевел на 7,4% на фоне роста производства в России

Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт консалтинг» Дмитрий Краснов связывает снижение цен с избытком предложения на внутреннем рынке. По его оценке, урожай сахарной свеклы в 2025 г. мог составить около 47–48 млн т против многолетнего среднего уровня 46,1 млн т. Это соответствует выпуску примерно 6,7 млн т сахара, что на 4% выше среднего многолетнего значения.