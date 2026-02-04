Сахар подешевел на 7,4% на фоне роста производства в России
Средняя цена сахарного песка к концу января 2026 г. снизилась на 7,4% год к году и составила 67,9 руб. за 1 кг. Как выяснил «Коммерсантъ», такая динамика связана с увеличением выпуска сахара в России и стагнацией его потребления.
В декабре стоимость продукта впервые с мая 2023 г. опустилась ниже 70 руб. за 1 кг, следует из расчетов Росстата. По данным исследовательской компании NTech, в январе–сентябре 2025 г. розничные продажи сахара в натуральном выражении выросли на 9%, в денежном – на 6%.
Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт консалтинг» Дмитрий Краснов связывает снижение цен с избытком предложения на внутреннем рынке. По его оценке, урожай сахарной свеклы в 2025 г. мог составить около 47–48 млн т против многолетнего среднего уровня 46,1 млн т. Это соответствует выпуску примерно 6,7 млн т сахара, что на 4% выше среднего многолетнего значения.
Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина также отметила рост производства в ключевые месяцы сезона. По ее данным, в августе 2025 г. было произведено 1,48 млн т сахара против 1,4 млн т годом раньше.
Дополнительное давление на цены оказывает мировая конъюнктура, считает собеседник издания на аграрном рынке. Снижение долларовых цен в сочетании с укреплением рубля делает экспорт менее привлекательным, а быстро скорректировать объемы выпуска производители не могут. Дмитрий Краснов добавляет, что на рынке сохраняется глобальная тенденция переизбытка предложения: мировой профицит сахара может составить несколько млн т.
Снижение спроса также связывают с регуляторными мерами, включая акциз на сахаросодержащие напитки, действующий с 2026 г. Он стимулирует производителей уменьшать содержание сахара в продукции.
На фоне падения цен снижается и рентабельность отрасли. По оценке Neo, в январе–сентябре 2025 г. доходность производства сахара составила 9,85% против 13,32% годом раньше. Рентабельность выращивания сахарной свеклы за тот же период уменьшилась с 3,44% до 2,76%.
3 февраля первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова заявила, что потребление сахара россиянами превышает норму, и именно поэтому был введен акциз на сладкие напитки, позволивший в прошлом году сократить их выпуск на 5%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко 23 октября также отмечал, что россияне превышают медицинские нормы потребления сахара в четыре раза.