Минсельхоз: потребление сахара россиянами превышает норму

«Что касается потребления сахара – здесь мы тоже вместе с Минздравом активно работаем. На сегодня потребление сахара в России в разы превышает положенные нормы, поэтому мы ввели акциз на сахаросодержащие напитки, который позволил нам в прошлом году снизить объем производства на 5%», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).