Минсельхоз: потребление сахара россиянами превышает норму
Потребление сахара в России «в разы» превышает положенные нормы. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на пленарной сессии конгресса «Смартздрав» в Национальном центре «Россия».
«Что касается потребления сахара – здесь мы тоже вместе с Минздравом активно работаем. На сегодня потребление сахара в России в разы превышает положенные нормы, поэтому мы ввели акциз на сахаросодержащие напитки, который позволил нам в прошлом году снизить объем производства на 5%», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Министр здравоохранения Михаил Мурашко также говорил, что россияне в четыре раза превышают нормы употребления сахара, которые были установлены медиками. Потребление соли практически в два с половиной раза выше от рекомендованных медиками норм. Министр также отмечал в октябре 2025 г., что россияне свыше нормы потребляют мясо, но здесь имеется незначительное превышение.
Среди школьников потребление сахара сокращалось. По данным Роспотребнадзора на октябрь 2024 г., потребление сахара среди детей школьного возраста снизилось на 5,7% за три года.