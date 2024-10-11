В России потребление сахара среди школьников сократилось за три года на 5,7%

Число детей, досаливающих еду, сократилось на 1,4% за последние три года. Брагина уточнила, что дети стали выбирать больше полезных блюд. Она указала на положительную динамику в потреблении фруктов и овощей. Фиксируется снижение распространенности ожирения обучающихся в начальной школе. Кроме того, сокращается общая заболеваемость болезнями пищеварения среди детей, а также первичная заболеваемость болезнями щитовидной железы.