В России потребление сахара среди школьников сократилось за три года на 5,7%
По итогам мониторинга фактического питания в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» потребление сахара среди детей школьного возраста снизилось на 5,7% за последние три года. Об этом сообщается в презентации замруководителя Роспотребнадзора Ирины Брагиной, передает ТАСС.
«Количество обучающихся, имеющих привычку добавлять более двух ложек сахара на чашку горячего напитка на 100 респондентов в 2021 г. 21,3%, в 2024 г. – 15,6%», – говорится в презентации.
Число детей, досаливающих еду, сократилось на 1,4% за последние три года. Брагина уточнила, что дети стали выбирать больше полезных блюд. Она указала на положительную динамику в потреблении фруктов и овощей. Фиксируется снижение распространенности ожирения обучающихся в начальной школе. Кроме того, сокращается общая заболеваемость болезнями пищеварения среди детей, а также первичная заболеваемость болезнями щитовидной железы.
14 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России около 40 млн человек страдают ожирением, что становится причиной развития множества заболеваний. Ожирение может спровоцировать такие заболевания, как сахарный диабет II мтипа, артериальная гипертония и др. Ключевую же роль в борьбе с этой проблемой играет профилактика, уточнил Мурашко.
По данным Росстата, на начало 2024 г. в стране проживало порядка 146,2 млн человек.