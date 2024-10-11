Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В России потребление сахара среди школьников сократилось за три года на 5,7%

Ведомости

По итогам мониторинга фактического питания в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» потребление сахара среди детей школьного возраста снизилось на 5,7% за последние три года. Об этом сообщается в презентации замруководителя Роспотребнадзора Ирины Брагиной, передает ТАСС.

«Количество обучающихся, имеющих привычку добавлять более двух ложек сахара на чашку горячего напитка на 100 респондентов в 2021 г. 21,3%, в 2024 г. – 15,6%», – говорится в презентации.

Число детей, досаливающих еду, сократилось на 1,4% за последние три года. Брагина уточнила, что дети стали выбирать больше полезных блюд. Она указала на положительную динамику в потреблении фруктов и овощей. Фиксируется снижение распространенности ожирения обучающихся в начальной школе. Кроме того, сокращается общая заболеваемость болезнями пищеварения среди детей, а также первичная заболеваемость болезнями щитовидной железы. 

14 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России около 40 млн человек страдают ожирением, что становится причиной развития множества заболеваний. Ожирение может спровоцировать такие заболевания, как сахарный диабет II мтипа, артериальная гипертония и др. Ключевую же роль в борьбе с этой проблемой играет профилактика, уточнил Мурашко.

По данным Росстата, на начало 2024 г. в стране проживало порядка 146,2 млн человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных