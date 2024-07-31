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Росстат: доля россиян с избыточным весом за пять лет достигла 62,6%

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В России за последние пять лет выросла доля людей с избыточным весом. В 2023 г. она составила 62,5% россиян в возрасте старше 19 лет, следует из статистических данных, опубликованных на сайте Росстата.

В 2018 г. число россиян с избыточным весом составляло 61,7%, сообщает «РИА Новости».

Доля россиян с нормальным весом за пять лет снизилась с 36,3% до 35,7%. С 40,1% до 43,9% увеличилось число тех, у кого есть избыточный вес на уровне предожирения. Доля лиц с ожирением первой степени снизилась с 15,7% до 14%, второй степени уменьшилась с 4,3% до 3,6%, третьей степени – с 1,6% до 1,1%.

Согласно исследованию, число мужчин с нормальным весом снизилось с 34% до 30,9%. Доля мужчин, у которых наблюдается предожирение, возросла с 46,9% до 52,4%. Доля женщин с нормальным весом увеличилась с 38,1% до 39,4%. При этом число россиянок, у которых имеется предожирение, выросло с 34,7% до 37,1%.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на исследование международной группы ученых, опубликованное в британском журнале Lancet, сообщила, что в мире насчитывается более 1 млрд человек, страдающих от ожирения. Начиная с 1990 г. их количество выросло почти вдвое.

В исследовании говорится, что в 2022 г. около 43% всех взрослых людей в мире имели избыточный вес. Количество подростков в возрасте от 5 до 19 лет, которые страдают ожирением, увеличилось в четыре раза. При этом в мире все еще не решена проблема голода.

По данным Росстата, в 2022 г. в России было зафиксировано свыше 419 000 новых случаев ожирения, что на 9,4% больше, чем в 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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