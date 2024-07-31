Росстат: доля россиян с избыточным весом за пять лет достигла 62,6%

Доля россиян с нормальным весом за пять лет снизилась с 36,3% до 35,7%. С 40,1% до 43,9% увеличилось число тех, у кого есть избыточный вес на уровне предожирения. Доля лиц с ожирением первой степени снизилась с 15,7% до 14%, второй степени уменьшилась с 4,3% до 3,6%, третьей степени – с 1,6% до 1,1%.