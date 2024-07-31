Росстат: доля россиян с избыточным весом за пять лет достигла 62,6%
В России за последние пять лет выросла доля людей с избыточным весом. В 2023 г. она составила 62,5% россиян в возрасте старше 19 лет, следует из статистических данных, опубликованных на сайте Росстата.
Доля россиян с нормальным весом за пять лет снизилась с 36,3% до 35,7%. С 40,1% до 43,9% увеличилось число тех, у кого есть избыточный вес на уровне предожирения. Доля лиц с ожирением первой степени снизилась с 15,7% до 14%, второй степени уменьшилась с 4,3% до 3,6%, третьей степени – с 1,6% до 1,1%.
Согласно исследованию, число мужчин с нормальным весом снизилось с 34% до 30,9%. Доля мужчин, у которых наблюдается предожирение, возросла с 46,9% до 52,4%. Доля женщин с нормальным весом увеличилась с 38,1% до 39,4%. При этом число россиянок, у которых имеется предожирение, выросло с 34,7% до 37,1%.
В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на исследование международной группы ученых, опубликованное в британском журнале Lancet, сообщила, что в мире насчитывается более 1 млрд человек, страдающих от ожирения. Начиная с 1990 г. их количество выросло почти вдвое.
В исследовании говорится, что в 2022 г. около 43% всех взрослых людей в мире имели избыточный вес. Количество подростков в возрасте от 5 до 19 лет, которые страдают ожирением, увеличилось в четыре раза. При этом в мире все еще не решена проблема голода.
По данным Росстата, в 2022 г. в России было зафиксировано свыше 419 000 новых случаев ожирения, что на 9,4% больше, чем в 2021 г.