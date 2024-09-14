Мурашко: в России около 40 млн человек страдают ожирением
Около 40 млн человек в России страдают ожирением, что становится причиной развития множества заболеваний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Северную Осетию. Об этом пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что ожирение может спровоцировать такие заболевания, как сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и др. Ключевую же роль в борьбе с этой проблемой играет профилактика.
«Профилактика – это важнейший инструмент, которым врачи должны активно пользоваться», – отметил министр.
Как следует из данных Росстата, на начало 2024 г. в стране проживало порядка 146,2 млн человек.