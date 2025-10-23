Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Россияне потребляют сахар в четыре раза больше нормы

Ведомости

Россияне употребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных медиками норм, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

«В нашем стране есть цифры, которые меня не могут не пугать. Первое – это потребление сахара. В нашей стране в четыре раза больше рекомендованных норм», – сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»). Потребление соли, по его словам, в России практически в два с половиной раза выше от рекомендованных медиками норм.

Министр отметил, что потребление мяса россиянами также превышает нормы, но незначительно. «И если мы говорим о потреблении мяса, оно сегодня практически чуть превышает нормативы. По потреблению рыбы меньше, чем нормы. По потреблению фруктов и овощей мы пока не приблизились к тем рекомендованным нормативам», – сказал Мурашко.

22 октября министр здравоохранения заявил о необходимости пересмотра взглядов на старение и долголетие таким образом, чтобы приоритетными направлениями становились продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её