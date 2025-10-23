Россияне потребляют сахар в четыре раза больше нормы
Россияне употребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных медиками норм, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».
«В нашем стране есть цифры, которые меня не могут не пугать. Первое – это потребление сахара. В нашей стране в четыре раза больше рекомендованных норм», – сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»). Потребление соли, по его словам, в России практически в два с половиной раза выше от рекомендованных медиками норм.
Министр отметил, что потребление мяса россиянами также превышает нормы, но незначительно. «И если мы говорим о потреблении мяса, оно сегодня практически чуть превышает нормативы. По потреблению рыбы меньше, чем нормы. По потреблению фруктов и овощей мы пока не приблизились к тем рекомендованным нормативам», – сказал Мурашко.
22 октября министр здравоохранения заявил о необходимости пересмотра взглядов на старение и долголетие таким образом, чтобы приоритетными направлениями становились продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней.