ФАС предупредила магазины об ответственности за цены перед майскими праздниками
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила крупнейшие торговые сети о необходимости ответственного ценообразования в период повышенного спроса в преддверии майских праздников.
Ведомство указало участникам рынка на недопустимость необоснованного повышения стоимости говядины, свинины, баранины, куриного мяса и других товаров, которые пользуются повышенным потребительским спросом в праздничные дни. В случае выявления признаков недобросовестных действий будут приниматься меры реагирования.
Служба также рекомендовала торговым сетям при снижении отпускных цен поставщиками указанных товаров транслировать его потребителям.
13 апреля ФАС направила запросы производителям упаковочных материалов после обращения Национального союза мясопереработчиков о резком росте цен. По данным заявителей, более 30 поставщиков почти одновременно уведомили клиентов о повышении отпускных цен до 35%, используя схожие формулировки.
Ведомство проверит компании на предмет возможных согласованных действий. Производители должны предоставить сведения о причинах роста оптово-отпускных цен по всем видам продукции с 1 января 2026 г.