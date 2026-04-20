В твороге «Савушкин продукт» нашли остатки лекарства для животных

Речь идет о продукции предприятий «Смолевичи молоко» и «Савушкин продукт», где обнаружен альбендазола сульфон. В Россельхознадзоре пояснили, что это метаболит антигельминтного препарата, применяемого в ветеринарии. Его присутствие в молочной продукции может представлять риск для здоровья людей.