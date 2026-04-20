В твороге «Савушкин продукт» нашли остатки лекарства для животных
Россельхознадзор усилил контроль за продукцией двух белорусских производителей после выявления остатков лекарственного вещества в твороге. Об этом сообщили в ведомстве.
Речь идет о продукции предприятий «Смолевичи молоко» и «Савушкин продукт», где обнаружен альбендазола сульфон. В Россельхознадзоре пояснили, что это метаболит антигельминтного препарата, применяемого в ветеринарии. Его присутствие в молочной продукции может представлять риск для здоровья людей.
«Накопление альбендазола и его метаболитов (включая сульфон) в молоке может вызывать побочные эффекты у людей», – сообщили в ведомстве, уточнив, что возможны нарушения работы ЖКТ, аллергические реакции и влияние на состав крови.
Использование молока после обработки животных таким препаратом запрещено в течение определенного срока, подчеркнули в службе.
5 марта сообщалось, что с января 2027 г. в России вступит в силу обновленный ГОСТ на творог. Документ расширяет перечень допустимого сырья и устанавливает новые требования к содержанию белка и уровню кислотности продукта.