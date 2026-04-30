АПКИТ: 41% станкоинструментальных предприятий России опираются на ручной труд
На ручной труд с минимальной автоматизацией опираются 41% станкоинструментальных предприятий, а 59% используют автоматизированные станки и линии с ручной загрузкой или управлением. Это следует из исследования АПКИТ при содействии Минпромторга.
В то же время в выборке нет предприятий с комплексной автоматизацией участков или линий на основе роботов и АСУ ТП, с высокоавтоматизированным производством с интеграцией MES/SCADA или со сквозной цифровой автоматизацией от заказа до отгрузки. Почти у половины респондентов базовая ИТ-инфраструктура сформирована и имеет план развития, но у 51% инфраструктура покрывает лишь базовые потребности или у нее есть серьезные недостатки.
У большинства производств не сформирован сквозной цифровой производственный контур. Лишь 10% из них используют решения MES-систем для управления производством в реальном времени, элементы PLM-систем – 56%. Ключевым спросом пользуются решения, которые обеспечивают управление жизненным циклом изделия (интегрированный набор CAD, CAM, CAE и элементы PDM), а спрос на более сложные классы ограничен (цифровые двойники, Big Data, ИИ, средства виртуальной и дополненной реальности). Отмечается единичное использование систем класса APC, RTO, HMI, RMS, CAQ, инструментов обработки изображений и централизованного управления устройствами.
Согласно опросу, у 82% производств нет письменной ИТ-стратегии, они развивают ИТ без долгосрочного плана. Ни одно из опрошенных предприятий не рассматривает цифровую трансформацию как ключевой элемент бизнес-стратегии. Из них 10% планируют использовать зарубежное ПО вместе с российским. Еще 28% производств продолжают использовать имеющиеся иностранные решения, но собираются их заместить, 13% – ищут и внедряют отечественные решения, а 49% пользуются только российским ПО.
Все респонденты указали необходимость разработки и внедрения нового ПО. Из них 30% внедрили новый софт в критичных областях, 8% – активно внедряют, 10% – готовы внедрить при поддержке и 31% выразили готовность к пилотным проектам. Еще 21% не готовы внедрить новый ПО в связи с нехваткой ресурсов.
Исследование проводилось с ноября 2025 г. по февраль 2026 г. В опросе приняли участие 39 предприятий.