Внедрять российское ПО в производство не планируют 39% производителей станков

Ведомости

Производители станков сталкиваются с необходимостью финансировать внедрение, миграцию информации, внешнюю экспертизу и инфраструктурные доработки. Об этом говорится в исследовании АПКИТ при содействии Минпромторга.

Согласно опросу, 44% предприятий из них не предусматривают роста расходов на ИТ-проекты до 2030 г. Кроме того, 39% респондентов не собираются реализовывать проекты внедрения российского ПО в основные производственные процессы.

Ускорение цифровизации отрасли в наибольшей степени зависит от мер, которые снизят цену на внедрение (о субсидиях заявили 72% предприятий), обеспечат подготовку кадров (59%) и предоставят сопровождение проектов (информационно-консультационная поддержка – 46%).

Запрос на сертификационные послабления выразили 3% участников опроса. Это подтверждает, что отрасли нужны не только нормативные упрощения. Еще 31% производств указали на потребность в организации пилотных проектов с вендорами на льготных условиях, а 26% – на потребность в информации о возможностях и успешных кейсах.

Исследование проводилось с ноября 2025 г. по февраль 2026 г. В опросе участвовали 39 предприятий.

15 апреля «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Yandex B2B Tech и Apple Hills Digital писали, что российский рынок ПО увеличится до 1,7 трлн руб. к 2030 г. Руководитель программы исследования российского рынка Apple Hills Digital Василий Пименов назвал уход мировых вендоров главной причиной ускоренной трансформации и роста как рынка, так и локальных разработчиков.

