Пассажиропоток авиакомпаний России снизился на 0,5% в I квартале
Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-март 2026 г. сократился на 0,5% относительно такого же периода прошлого года и составил 22,58 млн человек. Об этом сообщила Росавиация.
На внутренние перевозки пришлось 73% пассажиропотока. Всего было перевезено 16,48 млн человек. На международных линиях авиакомпании перевезли 6,11 млн пассажиров, что на 3,5% выше, чем годом ранее. Между Россией и странами за пределами СНГ пассажиропоток вырос на 6,4% до 4,06 млн человек.
Пассажирооборот по итогам I квартала составил 62,21 млрд пассажирокилометров. Это на 2,7% больше, чем в предыдущем году. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 1,6 п.п. и достиг 89,4%.
В пятерку крупнейших перевозчиков за указанный период вошли «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines («Сибирь»), «Россия», «Уральские авиалинии». Суммарно они перевезли 72,3% от общего количества пассажиров – 16,33 млн. Это на 1,2% выше в годовом выражении.
16 апреля «Ведомости» со ссылкой на отчет от Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) писали, что дефицит самолетов вынуждает российские авиакомпании выполнять больше международных рейсов и снижать число внутренних из-за вопросов рентабельности. Общий трафик перевозчиков в 2025 г. упал на 2,5% до 108,9 млн человек на фоне спада внутренних перевозок. Между городами России было перевезено 81,5 млн, что на 3,8% меньше, чем в 2024 г. Коммерческая нагрузка на внутренних линиях держится на уровне 90,2%, а на зарубежных маршрутах – выросла на 0,6 п. п. до 88,3%.
За январь-февраль 2026 г. пассажиропоток на внутренних рейсах снизился на 1,6%, рост занятости кресел составил 0,5 п. п. (88,3%). На международных линиях оба показателя увеличились на 5,8% и 4,1 п. п. и достигли 90,5%.