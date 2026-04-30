Пассажиропоток авиакомпаний России снизился на 0,5% в I квартале

16 апреля «Ведомости» со ссылкой на отчет от Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) писали, что дефицит самолетов вынуждает российские авиакомпании выполнять больше международных рейсов и снижать число внутренних из-за вопросов рентабельности. Общий трафик перевозчиков в 2025 г. упал на 2,5% до 108,9 млн человек на фоне спада внутренних перевозок. Между городами России было перевезено 81,5 млн, что на 3,8% меньше, чем в 2024 г. Коммерческая нагрузка на внутренних линиях держится на уровне 90,2%, а на зарубежных маршрутах – выросла на 0,6 п. п. до 88,3%.