Продажи шампанского выросли на 52% перед майскими праздниками
Спрос на алкогольную продукцию в преддверии майских праздников заметно увеличился. Динамичный рост показал сегмент шампанского, продажи которого увеличились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит SimpleWine за период с 23 по 28 апреля.
На тихие вина приходятся 55% продаж против 57% годом ранее, игристые занимают 28%, а крепкий алкоголь увеличил долю с 15 до 17%. В число наиболее популярных стран – производителей вошли Германия, Италия, Аргентина, Новая Зеландия и Россия, а среди брендов выделяются Le Gran Noir с ростом 136% и Jean-Marc Brocard, увеличивший продажи на 2%. Средний чек на алкогольную продукцию вырос на 6%. Одновременно фиксируется рост продаж в сегменте крепких напитков на 5%.
Среди игристых вин наиболее заметную динамику продемонстрировало именно шампанское, чему способствовали французские бренды, включая Pierre Gimonnet & Fils с ростом на 613%, Lanson с увеличением на 70% и Louis Roederer, прибавивший 58%. В данном сегменте прибавка составила 10%.
Спрос на текилу и кальвадос составил 159% и 100% соответственно.
В январе – марте 2026 г., согласно данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), продажи напитков крепостью выше 9% выросли на 3,3% и составили 28,65 млн дал. Продажи виноградного вина сократились на 3% до 12,59 млн дал, игристые вина прибавили 4% и достигли 5,35 млн дал.