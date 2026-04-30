Продажи шампанского выросли на 52% перед майскими праздниками

На тихие вина приходятся 55% продаж против 57% годом ранее, игристые занимают 28%, а крепкий алкоголь увеличил долю с 15 до 17%. В число наиболее популярных стран – производителей вошли Германия, Италия, Аргентина, Новая Зеландия и Россия, а среди брендов выделяются Le Gran Noir с ростом 136% и Jean-Marc Brocard, увеличивший продажи на 2%. Средний чек на алкогольную продукцию вырос на 6%. Одновременно фиксируется рост продаж в сегменте крепких напитков на 5%.