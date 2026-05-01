Выручка ПИК по МСФО в 2025 году выросла на 13,9%
Выручка ПАО «ПИК – специализированный застройщик» по МСФО в 2025 г. выросла на 13,9% и составила 769,23 млрд руб., следует из отчетности компании, опубликованной на портале раскрытия корпоративной информации.
Чистая прибыль составила 68,77 млрд руб., что на 139,9% выше год к году. Валовая прибыль выросла до 191,93 млрд руб. с 170,79 млрд в 2024 г.
Чистая прибыль девелопера ПИК по итогам 2024 г. сократилась почти в два раза, достигнув 28,7 млрд руб. На снижение показателя прибыли повлиял значительный рост общих финансовых расходов.
При этом выручка компании выросла на 15%, достигнув 675,1 млрд руб. Себестоимость продукции также увеличилась на 17% до 504,3 млрд руб. Кроме того, коммерческие и административные расходы поднялись на 25%, составив 33,3 млрд руб.