LKOH5 518+0,73%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,7+0,19%RGBITR780,68+0,21%
Выручка ПИК по МСФО в 2025 году выросла на 13,9%

Выручка ПАО «ПИК – специализированный застройщик» по МСФО в 2025 г. выросла на 13,9% и составила 769,23 млрд руб., следует из отчетности компании, опубликованной на портале раскрытия корпоративной информации.

Чистая прибыль составила 68,77 млрд руб., что на 139,9% выше год к году. Валовая прибыль выросла до 191,93 млрд руб. с 170,79 млрд в 2024 г.

Чистая прибыль девелопера ПИК по итогам 2024 г. сократилась почти в два раза, достигнув 28,7 млрд руб. На снижение показателя прибыли повлиял значительный рост общих финансовых расходов.

При этом выручка компании выросла на 15%, достигнув 675,1 млрд руб. Себестоимость продукции также увеличилась на 17% до 504,3 млрд руб. Кроме того, коммерческие и административные расходы поднялись на 25%, составив 33,3 млрд руб.

