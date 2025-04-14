ПИК снизил чистую прибыль почти в два раза в 2024 году
Чистая прибыль девелопера ПИК по итогам 2024 г. сократилась почти в два раза до 28,7 млрд руб. Это следует из отчетности группы компаний (ГК) по МСФО, размещенной в центре раскрытия корпоративной информации.
Согласно сообщению, на показатель прибыли повлиял рост общих финансовых расходов. В том числе переоценка форвардов составила 31,7 млрд руб. после 3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года
Выручка группы выросла на 15% до 675,1 млрд руб. Себестоимость продукции – на 17% до 504,3 млрд руб. Выросли также коммерческие и административные расходы – на 25% до 33,3 млрд руб.
Рентабельность по EBITDA снизилась с 18 до 14%. Скорректированная EBITDA выросла на 4% до 144,2 млрд руб.
В апреле 2024 г. в группе полностью сменился состав совета директоров. Тогда застройщик не стал раскрывать имена новых членов голосующего органа из-за санкций. В феврале прошлого года ПИК и его основатель Сергей Гордеев попали под блокирующие санкции США. В октябре 2023 г. Гордеев снизил свою долю в группе с 52,49 до 32,49%, а 20% акций получил ЗПИФ «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд № 1», которым управляет АО «Центральная трастовая компания».