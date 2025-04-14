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ПИК снизил чистую прибыль почти в два раза в 2024 году

Ведомости

Чистая прибыль девелопера ПИК по итогам 2024 г. сократилась почти в два раза до 28,7 млрд руб. Это следует из отчетности группы компаний (ГК) по МСФО, размещенной в центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно сообщению, на показатель прибыли повлиял рост общих финансовых расходов. В том числе переоценка форвардов составила 31,7 млрд руб. после 3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года

Выручка группы выросла на 15% до 675,1 млрд руб. Себестоимость продукции – на 17% до 504,3 млрд руб. Выросли также коммерческие и административные расходы – на 25% до 33,3 млрд руб.

Рентабельность по EBITDA снизилась с 18 до 14%. Скорректированная EBITDA выросла на 4% до 144,2 млрд руб.

В апреле 2024 г. в группе полностью сменился состав совета директоров. Тогда застройщик не стал раскрывать имена новых членов голосующего органа из-за санкций. В феврале прошлого года ПИК и его основатель Сергей Гордеев попали под блокирующие санкции США. В октябре 2023 г. Гордеев снизил свою долю в группе с 52,49 до 32,49%, а 20% акций получил ЗПИФ «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд № 1», которым управляет АО «Центральная трастовая компания».

Источники «Ведомостей», близкие к компании, говорили 10 апреля этого года, что доля Гордеева в ГК ПИК сократилась до 15,15% акций девелопера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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