ПИК снизил чистую прибыль почти в два раза в 2024 году

В апреле 2024 г. в группе полностью сменился состав совета директоров. Тогда застройщик не стал раскрывать имена новых членов голосующего органа из-за санкций. В феврале прошлого года ПИК и его основатель Сергей Гордеев попали под блокирующие санкции США. В октябре 2023 г. Гордеев снизил свою долю в группе с 52,49 до 32,49%, а 20% акций получил ЗПИФ «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд № 1», которым управляет АО «Центральная трастовая компания».