У группы ПИК полностью сменился состав совета директоров
У ГК ПИК новый состав совета директоров. Соответствующее решение было принято на собрании акционеров девелопера 25 апреля. При этом имена новых директоров компания не раскрывает из-за введения против нее санкций.
Председателем совета директоров ПИК избран Сергей Мруз, заместитель генерального директора АО ГК «Современные транспортные технологии», (управляющий директор по цифровизации), говорит источник, близкий к руководству девелопера. По его словам, в него также вошли генеральный директор ПИК Ерванд Карапетян, глава исследований «Синара банка» Кирилл Таченников, финансовый директор MMK Турция Владимир Заболоцкий, председатель наблюдательного совета института МСФО Илья Юферев. Представитель ПИК не подтвердил данную информацию, но и не опроверг.
В феврале 2024 г. ПИК и его основатель Сергей Гордеев попали под блокирующие санкции США. В октябре 2023 г. Гордеев снизил свою долю в группе с 52,49% до 32,49%, а 20% акций получил ЗПИФ «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №1», которым управляет АО «Центральная трастовая компания».
ПИК является одним из крупнейших жилых девелоперов России. По данным единого ресурса застройщиков, в активной стройке у компании сейчас находится 4,3 млн кв. м недвижимости в 15 регионах страны. Компания строит в основном массовое жилье, но пару лет назад она решила ввести проекты бизнес-экласса (под брендом Forma) и в элитном сегменте (под брендом Mono).