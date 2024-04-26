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У группы ПИК полностью сменился состав совета директоров

Ведомости

У ГК ПИК новый состав совета директоров. Соответствующее решение было принято на собрании акционеров девелопера 25 апреля. При этом имена новых директоров компания не раскрывает из-за введения против нее санкций.

Председателем совета директоров ПИК избран Сергей Мруз, заместитель генерального директора АО ГК «Современные транспортные технологии», (управляющий директор по цифровизации), говорит источник, близкий к руководству девелопера. По его словам, в него также вошли генеральный директор ПИК Ерванд Карапетян, глава исследований «Синара банка» Кирилл Таченников, финансовый директор MMK Турция Владимир Заболоцкий, председатель наблюдательного совета института МСФО Илья Юферев. Представитель ПИК не подтвердил данную информацию, но и не опроверг.

В феврале 2024 г. ПИК и его основатель Сергей Гордеев попали под блокирующие санкции США. В октябре 2023 г. Гордеев снизил свою долю в группе с 52,49% до 32,49%, а 20% акций получил ЗПИФ «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №1», которым управляет АО «Центральная трастовая компания».

ПИК является одним из крупнейших жилых девелоперов России. По данным единого ресурса застройщиков, в активной стройке у компании сейчас находится 4,3 млн кв. м недвижимости в 15 регионах страны. Компания строит в основном массовое жилье, но пару лет назад она решила ввести проекты бизнес-экласса (под брендом Forma) и в элитном сегменте (под брендом Mono).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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