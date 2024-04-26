У группы ПИК полностью сменился состав совета директоров

ПИК является одним из крупнейших жилых девелоперов России. По данным единого ресурса застройщиков, в активной стройке у компании сейчас находится 4,3 млн кв. м недвижимости в 15 регионах страны. Компания строит в основном массовое жилье, но пару лет назад она решила ввести проекты бизнес-экласса (под брендом Forma) и в элитном сегменте (под брендом Mono).