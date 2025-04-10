Сергей Гордеев перестал быть крупнейшим акционером группы ПИК

Доля Сергея Гордеева в ГК ПИК стала меньше блокирующей: сейчас ему принадлежит всего 15,15% акций девелопера. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к группе. Представитель Гордеева подтвердил информацию, уточнив, что часть его пакета была продана группе российских инвесторов, не входящих в санкционные списки. Их имена собеседник «Ведомостей» не раскрыл «для минимизации рисков»: в случае их снижения инвесторы готовы будут заявить о себе. По словам представителя бизнесмена, сам Гордеев решил сосредоточиться на других проектах – каких именно, он не сказал, сообщив лишь, что для него всегда представляли интерес отрасли IT и высоких технологий, он также известен своими венчурными инвестициями.