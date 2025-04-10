Сергей Гордеев перестал быть крупнейшим акционером группы ПИК

Сергей Гордеев перестал быть крупнейшим акционером группы ПИКЗа 1,5 года его доля в одном из крупнейших девелоперов страны снизилась более чем в 3 раза
Доля Сергея Гордеева в ГК ПИК стала меньше блокирующей: сейчас ему принадлежит всего 15,15% акций девелопера. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к группе. Представитель Гордеева подтвердил информацию, уточнив, что часть его пакета была продана группе российских инвесторов, не входящих в санкционные списки. Их имена собеседник «Ведомостей» не раскрыл «для минимизации рисков»: в случае их снижения инвесторы готовы будут заявить о себе. По словам представителя бизнесмена, сам Гордеев решил сосредоточиться на других проектах – каких именно, он не сказал, сообщив лишь, что для него всегда представляли интерес отрасли IT и высоких технологий, он также известен своими венчурными инвестициями.
До октября 2023 г. Гордееву принадлежало 52,49% ГК ПИК – тогда его доля сократилась до 32,49%. По официальному сообщению компании, он продал 20% акций группы закрытому паевому фонду «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд № 1» под управлением АО «Центральная трастовая компания», перестав таким образом быть контролирующим акционером ПИК. После этого он продолжил снижать участие в девелопере, говорят источники «Ведомостей»: по данным на июль 2024 г., Гордееву принадлежало уже 26,6%, а в октябре 2024 г. его доля стала меньше блокирующей – 15,15%.