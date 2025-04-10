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Сергей Гордеев перестал быть крупнейшим акционером группы ПИК

За 1,5 года его доля в одном из крупнейших девелоперов страны снизилась более чем в 3 раза
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Бизнесмен Сергей Гордеев много лет был крупнейшим акционером группы ПИК. Теперь ему принадлежит всего 15,15% в этом девелопере. Вероятно, продажа большей части пакета связана с санкционными рисками
Бизнесмен Сергей Гордеев много лет был крупнейшим акционером группы ПИК. Теперь ему принадлежит всего 15,15% в этом девелопере. Вероятно, продажа большей части пакета связана с санкционными рисками / Максим Стулов / Ведомости

Доля Сергея Гордеева в ГК ПИК стала меньше блокирующей: сейчас ему принадлежит всего 15,15% акций девелопера. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к группе. Представитель Гордеева подтвердил информацию, уточнив, что часть его пакета была продана группе российских инвесторов, не входящих в санкционные списки. Их имена собеседник «Ведомостей» не раскрыл «для минимизации рисков»: в случае их снижения инвесторы готовы будут заявить о себе. По словам представителя бизнесмена, сам Гордеев решил сосредоточиться на других проектах – каких именно, он не сказал, сообщив лишь, что для него всегда представляли интерес отрасли IT и высоких технологий, он также известен своими венчурными инвестициями.

До октября 2023 г. Гордееву принадлежало 52,49% ГК ПИК – тогда его доля сократилась до 32,49%. По официальному сообщению компании, он продал 20% акций группы закрытому паевому фонду «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд № 1» под управлением АО «Центральная трастовая компания», перестав таким образом быть контролирующим акционером ПИК. После этого он продолжил снижать участие в девелопере, говорят источники «Ведомостей»: по данным на июль 2024 г., Гордееву принадлежало уже 26,6%, а в октябре 2024 г. его доля стала меньше блокирующей – 15,15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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