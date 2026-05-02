Крупнейший американский лоукостер Spirit Airlines объявил о прекращении работы

Spirit Airlines, основанная в 1960-х гг. как транспортная компания, на пике успеха в середине 2010-х оценивалась в $6 млрд. Однако после пандемии COVID-19 авиаперевозчик столкнулся с финансовыми трудностями. В 2024 г. суд заблокировал слияние с JetBlue, после чего компания дважды за неполный год подавала заявление о банкротстве. Окончательный удар по бизнесу нанесло резкое подорожание авиационного топлива на фоне войны с Ираном.