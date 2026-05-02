Крупнейший американский лоукостер Spirit Airlines объявил о прекращении работы
Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил о немедленном прекращении всех рейсов и «упорядоченном сворачивании» деятельности, пишет NBC News. В заявлении компании говорится, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено.
Причиной закрытия Spirit Airlines стало значительное повышение цен на нефть. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом.
По данным на конец 2025 г., в Spirit Airlines работало около 17 000 человек. Утром 2 мая стойки регистрации перевозчика в аэропортах пустовали, пассажирам почти не оказывали помощи. Авиакомпания заявила, что автоматически вернет деньги за билеты, приобретенные напрямую у компании, но не будет компенсировать дополнительные расходы, такие как экстренное размещение в отелях.
Министр транспорта США Шон Даффи объявил о мерах поддержки пассажиров и сотрудников Spirit. Достигнуты соглашения с авиакомпаниями United, Delta, JetBlue и Southwest об ограничении цен на билеты для пассажиров Spirit, которым необходимо перебронировать отмененные рейсы. JetBlue заявила о значительном расширении своего присутствия в Форт-Лодердейле, а American Airlines изучает возможность добавления рейсов на маршрутах, ранее обслуживавшихся Spirit.
Spirit Airlines, основанная в 1960-х гг. как транспортная компания, на пике успеха в середине 2010-х оценивалась в $6 млрд. Однако после пандемии COVID-19 авиаперевозчик столкнулся с финансовыми трудностями. В 2024 г. суд заблокировал слияние с JetBlue, после чего компания дважды за неполный год подавала заявление о банкротстве. Окончательный удар по бизнесу нанесло резкое подорожание авиационного топлива на фоне войны с Ираном.
Financial Times сообщала, что стоимость авиатоплива в США выросла почти на 60% после закрытия Ормузского пролива. Авиакомпаниям США грозят убытки в $11 млрд из-за конфликта в Иране.