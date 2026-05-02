YDEX4 056-0,1%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%RGBITR783,1+0,31%
The Times узнала, сколько Tesla может выплатить Маску за 2025 год

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск может получить $158 млрд за 2025 г. в рамках компенсационного соглашения с Tesla. Об этом пишет The Times со ссылкой на документы производителя электрокаров.

По данным издания, эта сумма дает представление о возможном годовом вознаграждении, которое Маск может получить от Tesla. В компании уточняли, что заявленная сумма может значительно отличаться от реальных выплат. Финальная выплата зависит от рыночной цены акций, исполнения опционов и достижения бизнесменом целевых показателей.

Для получения первого транша из пакета на $1 трлн Маск должен довести рыночную капитализацию Tesla до $2 трлн и выполнить показатели по прибыли и операционной деятельности. Ни одна из этих целей не была достигнута в прошлом году, сейчас производитель оценивается в $1,2 трлн.

7 ноября 2025 г. акционеры Tesla утвердили пакет выплат Маску. Предприниматель может претендовать на дополнительно 423,7 млн акций компании в течение следующих 10 лет при выполнении определенных условий. Полный пакет бумаг может быть оценен в $1 трлн, если рыночная капитализация Tesla достигнет $8,5 трлн. Для достижения целевой капитализации акции производителя должны увеличиться на 466%.

