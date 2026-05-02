RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR783,1+0,31%
Ирак отправил первую партию нефти через закрытый 13 лет назад переход с Сирией

Ирак возобновил экспорт сырой нефти через пограничный переход Рабия на границе с Сирией, который не использовался около 13 лет. Об этом сообщает Iraqi News Agency со ссылкой на иракское управление пограничных пунктов.

Решение использовать маршрут было принято «в целях расширения экспортных возможностей и диверсификации торговых маршрутов». Экспорт через переход позволит снизить нагрузку на другие направления, расширить каналы сбыта и поддержать национальную экономику, заявил глава управления пограничных пунктов генерал-лейтенант Омар аль-Ваэли.

В условиях ограничения части морских маршрутов ранее Ирак уже активизировал альтернативные экспортные схемы, включая поставки в Турцию по трубопроводу и наземную транспортировку нефти в направлении Сирии.

Аналитики консалтинговой компании Б1 подсчитали, что полная блокада Ормузского пролива более чем на пять недель приведет к росту цены на нефть Brent до $150/барр. и выше. В 2023–2025 гг. через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, проходило 20–25% объемов экспорта мировой нефти и сжиженного природного газа (СПГ). При этом альтернативные маршруты – нефтепроводы East-West в Саудовской Аравии (мощность 5–7 млн барр. в сутки), Хабшан – Фуджейра в ОАЭ (1,5–1,8 млн барр./сутки) и Киркук – Джейхан в Ираке и Турции (1,6 млн барр./сутки) – позволяют экспортировать объем нефти, который составляет лишь 50% от поставок через Ормузский пролив.

