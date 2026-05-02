Ирак отправил первую партию нефти через закрытый 13 лет назад переход с Сирией

Аналитики консалтинговой компании Б1 подсчитали, что полная блокада Ормузского пролива более чем на пять недель приведет к росту цены на нефть Brent до $150/барр. и выше. В 2023–2025 гг. через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, проходило 20–25% объемов экспорта мировой нефти и сжиженного природного газа (СПГ). При этом альтернативные маршруты – нефтепроводы East-West в Саудовской Аравии (мощность 5–7 млн барр. в сутки), Хабшан – Фуджейра в ОАЭ (1,5–1,8 млн барр./сутки) и Киркук – Джейхан в Ираке и Турции (1,6 млн барр./сутки) – позволяют экспортировать объем нефти, который составляет лишь 50% от поставок через Ормузский пролив.