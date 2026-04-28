Блокада Ормуза может привести к росту цены на нефть выше $150 за баррель

Блокада Ормуза может привести к росту цены на нефть выше $150 за баррельЭто вызовет снижение добычи сырья в странах Персидского залива и его дефицит в Азии
Полная блокада Ормузского пролива более чем на пять недель приведет к росту цены на нефть Brent до $150/барр. и выше. Такую оценку приводят в своем обзоре аналитики консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России).
Авторы обзора приводят три возможных сценария развития конфликта на Ближнем Востоке – «Затяжная эскалация, “Локализация” и “Полная блокада”. Согласно первому, сохранение текущей ситуации – ограниченного трафика и регулярных атак на суда – в течение нескольких месяцев приведет к снижению добычи нефти в странах Персидского залива на 10 млн барр. в сутки к уровню февраля 2026 г. и сохранению цены на нефть на уровне выше $100/барр.
При восстановлении трафика за несколько недель и патрулировании пролива силами заинтересованных стран (сценарий “Локализация”) – цена на нефть будет находится на уровне не выше $100/барр.
Третий сценарий предполагает полное прекращение судоходства в проливе, в том числе прохода через него иранских судов. Это приведет к еще более существенному снижению добычи на Ближнем Востоке (точный прогноз не Б1 не приводит) и значительному дефициту нефти в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечают аналитики.
Указанный в обзоре срок влияния блокады на цену на нефть в пять недель обусловлен тем, что танкер с нефтью из Персидского залива идет к покупателям в Восточной и Юго-Восточной Азии до 2,5 недель, пояснил “Ведомостям” руководитель аналитического центра Б1 Алексей Лаврухин. За пять недель остановка поставок станет очевидной, что приведет к активному отбору нефти из хранилищ и быстрому поиску новых поставщиков, отметил он.
По оценкам Б1, в 2023-2025 гг. через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, проходило 20-25% объемов экспорта мировой нефти и сжиженного природного газа (СПГ). При этом альтернативные маршруты – нефтепроводы East-West в Саудовской Аравии (мощность – 5-7 млн барр. в сутки), Хабшан-Фуджейра в ОАЭ (1,5–1,8 млн барр./сутки) и Киркук -Джейхан в Ираке и Турции (1,6 млн барр./сутки) – позволяют экспортировать объем нефти, который составляет лишь 50% от поставок через Ормузский пролив.
После начала вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном Ормузский пролив в марте был перекрыт военными силами Ирана, но, по данным системы отслеживания судов MarineTraffic, отдельным судам удавалось его проходить. Иран не препятствует прохождению через пролив судов из дружественных стран, например Китая, но большинство экспортеров избегают этого маршрута из-за высоких рисков, говорится в обзоре Б1.
Нарушение судоходства в Персидском заливе и взаимные атаки участников конфликта на инфраструктурные объекты привели к существенному снижению добычи нефти в регионе. По подсчетам “Ведомостей” на основе данных ОПЕК, в марте 2026 г. добыча нефти в странах Персидского залива снизилась на 33%, или на 8 млн барр./сутки, к уровню февраля этого года до 16,5 млн барр./сутки. (см. публикацию от 14 апреля).
Стороны объявили о двухнедельном прекращении огня 8 апреля, при этом Иран согласился открыть Ормузский пролив. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана прошел первый раунд американо-иранских переговоров, который не привел к каким-либо результатам. 12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что США сами будут блокировать пролив, чтобы препятствовать проходу через него иранских судов и судов, заплативших Ирану за транзит. Блокада началась 13 апреля. 18 апреля Иран заявил о закрытии Ормузского пролива в ответ на блокаду со стороны США.
Второй раунд американо-иранских переговоров, запланированный на 21 апреля, до сих пор не состоялся. При этом Трамп в одностороннем порядке на неопределенный срок продлил режим прекращения огня, оставив в силе морскую блокаду пролива. Она не является полной – отдельные суда, в том числе иранские, проходят Ормузский пролив. По данным компании Kpler, которые приводит CNN, с 24 по 27 апреля пролив прошли 17 судов, включая четыре танкера. По данным Bloomberg, в начале этой недели движение судов через пролив почти полностью остановилось.
Цена на нефть Brent держится на уровне $100/барр. с середины марта 2026 г. По данным биржи ICE, 27 апреля июньские фьючерсы на нефть Brent стоили $108/барр. 27 февраля, до начала атак США и Израиля на Иран, цена на нефть составляла $72,5/барр.
Гендиректор Open Oil Market Сергей Терёшкин считает рост цен на нефть до $150/барр. в 2026 г. нереалистиченым сценарием. По его мнению, перебои с поставками сырья с Ближнего Востока будут покрыты за счет стратегических запасов Китая и других стран. В результате средняя цена на нефть Brent в этом году не превысит $80/барр.
Старший аналитик “Инвестбанка Синара” Алексей Кокин и аналитик ФГ “Финам” Николай Дудченко считают, что снижение добычи нефти в странах Персидского залива на 10 млн барр./сутки к уровню февраля произойдет уже в апреле. По мнению, партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, снижение добычи по итогам этого месяца составит 9,1 млн барр./сутки. При более длительной блокаде Ормузского пролива падение достигнет 10-12 млн млн барр./сутки, считает эксперт. Дудченко допускает, что показатель может достичь 14 млн барр./сутки даже без полной блокады пролива.
В этих условиях цена на нефть может вырасти до $110-$120/барр., прогнозирует Кокин. По мнению Дудченко, при сохранении текущего положения цена может достичь $120-130/барр., а до 150/барр. нефть может подорожать в случае возникновения проблем с судоходством в Красном море. Касаткин считает, что при сохранении блокады пролива цена достигнет $145-155/барр., а при эскалации ситуации, предполагающей удары по нефтяной инфраструктуре, стоимость нефти может достичь $200–215/барр.
Формирование дефицита нефти на рынке происходит постепенно, и сейчас дефицит в некоторых странах Азии уже становится заметным, отмечает Касаткин. В наиболее критической ситуации, по мнению эксперта, находятся Пакистан (запас сырья на 15 дней, зависимость от поставок через Ормузский пролив – 85%) и Бангладеш (12 дней), в “зоне повышенного риска” – Индия (30 дней) и Тайвань (45 дней). По мнению Кокина, наиболее серьезные проблемы, помимо Пакистана и Бангладеш, могут возникнуть у Индонезии, Малайзии, Филиппин и Шри-Ланки.