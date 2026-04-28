Блокада Ормуза может привести к росту цены на нефть выше $150 за баррель

Второй раунд американо-иранских переговоров, запланированный на 21 апреля, до сих пор не состоялся. При этом Трамп в одностороннем порядке на неопределенный срок продлил режим прекращения огня, оставив в силе морскую блокаду пролива. Она не является полной – отдельные суда, в том числе иранские, проходят Ормузский пролив. По данным компании Kpler, которые приводит CNN, с 24 по 27 апреля пролив прошли 17 судов, включая четыре танкера. По данным Bloomberg, в начале этой недели движение судов через пролив почти полностью остановилось.