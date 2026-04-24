Нефть Urals в апреле стала дороже премиального сорта ESPO

К этому привели перебои поставок с Ближнего Востока и нарушения в методике ценообразования
Василий Милькин
ANADOLU VIA AFP
ANADOLU VIA AFP

Экспортная цена на российскую нефть марки Urals в российских портах в апреле 2026 г. существенно превысила стоимость нефти марки ESPO, по данным агентства Argus, Центра ценовых индексов (ЦЦИ) и консалтинговой компании NEFT Research. Как указывает ЦЦИ, на неделе с 13 по 19 апреля Urals в базисе FOB Приморск (Ленинградская обл.) стоила $95,4/барр., в FOB Новороссийск – $94,4/барр., тогда как ESPO на базисе FOB Козьмино (Приморский край) – $89,6/барр. То есть сорт Urals был дороже на $4,8–5,8/барр.

По данным NEFT Research, средняя цена Urals в период 13 по 17 апреля составляла $91,4/барр. в Новороссийске и $93,2/барр. в Приморске, а нефти ESPO – $91,1/барр. Неделей ранее Urals была дороже на $12–14/барр. Правда, по информации ЦЦИ, на $15–16/барр.

