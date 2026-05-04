Минсельхоза сообщил о снижении оптовых цен на свинину

По данным ведомства, в 2025 г. в хозяйствах всех категорий произвели на убой 6,3 млн т свиней. Сохраняющаяся положительная динамика в январе – марте 2026 г. позволяет насыщать внутренний рынок и наращивать экспортные поставки. Отгрузки свинины и субпродуктов за границу с начала года выросли на 7% год к году и составили 90 000 т. Стабильное производство также способствует сохранению умеренной ценовой динамики на рынке свинины. На 29 апреля оптовая стоимость свинины в полутушах снизилась на 5,9% и в среднем составила 192 руб. за кг.