Минсельхоза сообщил о снижении оптовых цен на свинину
Благодаря притоку инвестиций отмечен рост производства в сегменте свиноводства, за счет этого страна достигла полной самообеспеченности. Экспорт этого мяса вырос, а цены, напротив, снизились. Об этом сообщили «Ведомостям» в Минсельхозе.
По данным ведомства, в 2025 г. в хозяйствах всех категорий произвели на убой 6,3 млн т свиней. Сохраняющаяся положительная динамика в январе – марте 2026 г. позволяет насыщать внутренний рынок и наращивать экспортные поставки. Отгрузки свинины и субпродуктов за границу с начала года выросли на 7% год к году и составили 90 000 т. Стабильное производство также способствует сохранению умеренной ценовой динамики на рынке свинины. На 29 апреля оптовая стоимость свинины в полутушах снизилась на 5,9% и в среднем составила 192 руб. за кг.
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что Россия сохраняет место в пятерке крупнейших мировых производителей свинины, что позволяет наращивать экспорт и обеспечивать ее экономическую доступность. Прирост производства гарантирует сохранение доступных цен на основные виды мяса. Предварительно, в 2026 г. потребление всех видов мяса и мясопродуктов сохранится на уровне 82-83 кг на человека в год. Сегодня наблюдаются стабильные потребительские цены на свинину.
4 мая «Известия» со ссылкой на материалы аналитической компании NTech писали, что средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории с 20 апреля по 26 апреля составила 188 руб. за 1 кг, что на 6% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 15% ниже такого же периода прошлого года. Средняя стоимость окорока сократилась на 18% год к году и достигла 232 руб. за кг, лопатки – на 17% до 230 руб., грудинки – на 22% до 195 руб., карбонада – на 3% до 285 руб.
Замгендиректора ГК «Агропромкомплектация» по животноводству Светлана Трофимова подтвердила изданию, что с начала года оптовые цены на свинину на 10–15% ниже, чем в прошлом году. Представитель «Мираторга» указал, что себестоимость производства при этом возросла. Давление на бизнес оказывают дорогие кредиты, удорожание техники, топлива и запчастей.