Участник «Времени героев» Подлесный стал замгендиректора АО «Росатом недра»
Должность заместителя гендиректора по развитию производственной системы и цифровизации АО «Росатом недра» занял кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Виталий Подлесный. Об этом сообщается в Telegram-канале госпрограммы.
В июне 2025 г. Подлесный стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев». Его наставником на программе стал гендиректор АО «Росатом недра» Владимир Верховцев.
Комментируя свое назначение, Подлесный отметил, что сейчас выигрывают предприятия, способные быстро меняться: внедрять цифровые технологии, развивать роботизацию, принимать эффективные решения.
«Но никакие технологии не работают без сильной команды. Программа «Время героев» помогает по-новому взглянуть на управление, дает возможность понять главные принципы управленческой культуры и в корпорациях, и на государственной службе – это служение людям и развитие страны», – сказал он.
По словам Верховцева, у Подлесного есть богатый опыт управления и высокая техподготовка.
Виталий Подлесный родился в Караганде Казахской ССР в 1969 г. За боевые заслуги он награжден тремя орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами, медалью Суворова.
1 мая в Telegram-канале госпрограммы сообщили, что начальником главного управления спорта Севастополя назначен кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» Олег Лымар. Он стал участником программы в мае 2024 г. Его наставником на протяжении всего обучения выступал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.