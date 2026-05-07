Глава «Ростеха» назвал главной задачей выполнение гособоронзаказа для победы

В 2025 г. «Ростех» утвердил новую стратегию развития до 2036 г., тесно связанную с национальными приоритетами в сфере экономики. Чемезов отметил, что корпорация определила набор ключевых целей: полное и своевременное исполнение гособоронзаказа, рост объема экспорта, сохранение лидирующих позиций в рейтинге военно-технического сотрудничества и рост гражданской продукции. Внимание также будет уделяться социальным показателям, цифровизации и роботизации производства.