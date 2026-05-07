Глава «Ростеха» назвал главной задачей выполнение гособоронзаказа для победы

Ведомости

Президент Владимир Путин встретился с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Глава госкорпорации доложил российскому лидеру об итогах работы за 2025 г., выполнении гособоронзаказа, развитии гражданской авиации и автомобилестроения, а также о разработке социально значимых цифровых решений, говорится в сообщении Кремля.

По словам Чемезова, в прошлом году был успешно завершен цикл предыдущей десятилетней стратегии компании. За 10 лет выручка выросла вчетверо, ежегодный темп роста с 2015 г. составлял 14,8%.

Глава госкорпорации обратил внимание, что основная задача «Ростеха» – выполнение гособоронзаказа и «делать все для того, чтобы приблизить нашу победу».

«Выполнение гособоронзаказа у нас на достаточно высоком уровне – 99,5%, а особо востребованные образцы мы на все 100% выполняем», – подчеркнул Чемезов.

В 2025 г. «Ростех» утвердил новую стратегию развития до 2036 г., тесно связанную с национальными приоритетами в сфере экономики. Чемезов отметил, что корпорация определила набор ключевых целей: полное и своевременное исполнение гособоронзаказа, рост объема экспорта, сохранение лидирующих позиций в рейтинге военно-технического сотрудничества и рост гражданской продукции. Внимание также будет уделяться социальным показателям, цифровизации и роботизации производства.

