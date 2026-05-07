Выручка «Ростеха» увеличилась на 25% в 2025 году

Ведомости

Выручка «Ростеха» по итогам 2025 г. увеличилась на 25% и составила 4,5 трлн. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Чемезов уточнил, что численность персонала возросла на 4%. Сейчас в корпорации работают 727 000 человек. Она стала одной из крупнейших работодателей. Зарплата сотрудникам выросла на 15% относительно предыдущего года и составляет 123 400 руб.

Гендиректор напомнил, что в прошлом году «Ростех» утвердил новую стратегию до 2036 г. Среди ключевых целей корпорации он назвал полное и своевременное исполнение гособоронзаказа, рост объема экспорта, сохранение лидирующих позиций в рейтинге военно-технического сотрудничества и рост гражданской продукции.

24 апреля Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в «Ростех», опубликовала отчет по МСФО за 2025 г. Чистый убыток корпорации составил почти 63 млрд руб. против 5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Выручка снизилась на 6% и достигла 425,7 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 4% и составила 345,6 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 35% до 80,2 млрд руб.

