Выручка «Ростеха» увеличилась на 25% в 2025 году

24 апреля Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в «Ростех», опубликовала отчет по МСФО за 2025 г. Чистый убыток корпорации составил почти 63 млрд руб. против 5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Выручка снизилась на 6% и достигла 425,7 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 4% и составила 345,6 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 35% до 80,2 млрд руб.