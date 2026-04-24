Чистый убыток ОДК «Ростеха» по МСФО составил почти 63 млрд рублей за 2025 год
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в «Ростех», по итогам 2025 г. по МСФО получила чистый убыток в размере почти 63 млрд руб. против 5 млрд руб. чистой прибыли в 2024 г.
Выручка корпорация упала на 6% в годовом выражении и достигла 425,7 млрд руб. Выручка от продажи двигателей и комплектующих снизилась на 11% и составила 316 млрд руб., от услуг по их ремонту – выросла на 13% до 81,2 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 4% и достигла 345,6 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 35% до 80,2 млрд руб.
Долгосрочные обязательства компании на конец 2025 г. составляли 343,1 млрд руб. по сравнению 388 млрд руб. годом ранее. Краткосрочные обязательства увеличились до 518,8 млрд руб. против 468,8 млрд руб. в предыдущем году.
5 марта ОДК объявила о планах впервые выйти на рынок биржевых облигаций в апреле. Заместитель гендиректора корпорации по экономике и финансам Вячеслав Тищенко заявил, что ее выход на долговой рынок капитала является частью стратегии по диверсификации источников финансирования и эффективному управлению кредитным портфелем.
ОДК занимается разработкой, серийным производством и сервисным обслуживанием двигателей для авиации, космических программ, нефтегазовой отрасли и энергетики.