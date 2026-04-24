Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,019-0,46%BRZL1 644+0,74%CHKZ16 750+0,9%IMOEX2 773,4+0,07%RTSI1 167,48+0,07%RGBI120,84+0,03%RGBITR786,51+0,06%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Чистый убыток ОДК «Ростеха» по МСФО составил почти 63 млрд рублей за 2025 год

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в «Ростех», по итогам 2025 г. по МСФО получила чистый убыток в размере почти 63 млрд руб. против 5 млрд руб. чистой прибыли в 2024 г.

Выручка корпорация упала на 6% в годовом выражении и достигла 425,7 млрд руб. Выручка от продажи двигателей и комплектующих снизилась на 11% и составила 316 млрд руб., от услуг по их ремонту – выросла на 13% до 81,2 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 4% и достигла 345,6 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 35% до 80,2 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании на конец 2025 г. составляли 343,1 млрд руб. по сравнению 388 млрд руб. годом ранее. Краткосрочные обязательства увеличились до 518,8 млрд руб. против 468,8 млрд руб. в предыдущем году.

5 марта ОДК объявила о планах впервые выйти на рынок биржевых облигаций в апреле. Заместитель гендиректора корпорации по экономике и финансам Вячеслав Тищенко заявил, что ее выход на долговой рынок капитала является частью стратегии по диверсификации источников финансирования и эффективному управлению кредитным портфелем.

ОДК занимается разработкой, серийным производством и сервисным обслуживанием двигателей для авиации, космических программ, нефтегазовой отрасли и энергетики.

