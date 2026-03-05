ОДК «Ростеха» в апреле планирует впервые выйти на рынок биржевых облигаций
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в «Ростех», планирует впервые выйти на рынок биржевых облигаций. Об этом сообщили в компании.
«Размещение дебютного выпуска биржевых облигаций с целью привлечения средств в отрасль двигателестроения запланировано на начало апреля 2026 г.», – поясняется в сообщении.
Замгендиректора ОДК по экономике и финансам Вячеслав Тищенко отметил, что выход корпорации на долговой рынок капитала является частью стратегии по диверсификации источников финансирования и эффективному управлению кредитным портфелем.
В соответствии с правилами листинга Мосбиржи 20 февраля 2025 г. был зарегистрирован проспект биржевых облигаций ОДК в рамках бессрочной программы серии 001Р (идентификационный номер 4-14045-А-001Р-02Е от 22 января 2018 г.). Общий объем составляет 70 млрд руб., а максимальный срок обращения отдельных выпусков может достигать 3640 дней. Как отмечается, это позволит использовать инструмент на протяжении всего горизонта бизнес-планирования.
Поясняется, что наличие кредитных рейтингов A+(RU)/Стабильный от АКРА и A+|ru|/Стабильный от НРА позволяет включить облигации ОДК во второй уровень котировального списка Московской биржи. При присвоении рейтинга учитывались сильные рыночные позиции компании, стабильная контрактная база и широкие производственные компетенции.
ОДК занимается разработкой, серийным производством и сервисным обслуживанием двигателей для авиации, космических программ, нефтегазовой отрасли и энергетики.
18 февраля Минфин сообщал, что ожидает около 14 IPO госкомпаний в 2026 г. Об этом на пленарной сессии форума «Будущее рынка акций» заявлял заместитель директора департамента финансовой политики ведомства Павел Шахлевич.