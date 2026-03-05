ОДК «Ростеха» в апреле планирует впервые выйти на рынок биржевых облигаций

В соответствии с правилами листинга Мосбиржи 20 февраля 2025 г. был зарегистрирован проспект биржевых облигаций ОДК в рамках бессрочной программы серии 001Р (идентификационный номер 4-14045-А-001Р-02Е от 22 января 2018 г.). Общий объем составляет 70 млрд руб., а максимальный срок обращения отдельных выпусков может достигать 3640 дней. Как отмечается, это позволит использовать инструмент на протяжении всего горизонта бизнес-планирования.