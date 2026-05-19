РЖД запустят спутниковый интернет в «Сапсанах» и «Ласточках»

19 декабря «Ведомости» писали, что тему отсутствия мобильной связи и интернета в поездах дальнего следования неожиданно подняла на заседании комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности член комитета Лариса Мельник, представляющая заксобрание Севастополя. Она заметила, что ей не нравится находиться 36 часов в пути без связи. Директор правового департамента Минцифры Роман Кузнецов ответил, что «с точки зрения железной дороги там планируется спутниковая связь», и упомянул «Бюро 1440».