РЖД запустят спутниковый интернет в «Сапсанах» и «Ласточках»
Тестовые испытания начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2027 г. Специальным оборудованием планируется оснастить 135 поездов, в числе которых «Сапсан» Москва – Санкт-Петербург, «Ласточка» Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново, Санкт-Петербург – Валдай, Санкт-Петербург – Псков и другие. В них разместят специализированные абонентские терминалы, которые обеспечат широкополосный доступ.
Документы подписали замглавы РЖД Евгений Чаркин и гендиректор «Икс холдинга» и «Бюро 1440» Алексей Шелобков в рамках конференции ЦИПР-2026.
Вопрос отсутствия интернета в поездах и самолетах неоднократно поднимался в последние годы. Особенно актуальной эта тема стала в 2025 г., когда регионы России начали сталкиваться с ограничениями мобильного интернета из-за атак БПЛА.
19 декабря «Ведомости» писали, что тему отсутствия мобильной связи и интернета в поездах дальнего следования неожиданно подняла на заседании комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности член комитета Лариса Мельник, представляющая заксобрание Севастополя. Она заметила, что ей не нравится находиться 36 часов в пути без связи. Директор правового департамента Минцифры Роман Кузнецов ответил, что «с точки зрения железной дороги там планируется спутниковая связь», и упомянул «Бюро 1440».