Сенатор пожаловалась на полтора дня без связи в поезде до Севастополя

Сенатор пожаловалась на полтора дня без связи в поезде до СевастополяТема мобильного интернета в пути стала особенно актуальной на фоне его частых отключений в регионах
Тему отсутствия мобильной связи и интернета в поездах дальнего следования неожиданно подняла на заседании комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности член комитета Лариса Мельник, представляющая заксобрание Севастополя. «Я сенатор от Севастополя. И вы знаете нашу логистику. Она сегодня невозможная. 36 часов я еду домой. И мне не нравится, когда я ухожу со связи со всеми абсолютно на полтора суток. Хотелось бы узнать, когда на железной дороге будет устойчивая связь», – обратилась она к участвовавшему в заседании директору правового департамента Минцифры Роману Кузнецову.
Тот ответил, что «с точки зрения железной дороги там планируется спутниковая связь». «[Аэрокосмическая компания] «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг». – «Ведомости»), вы знаете, спутниковая связь, они предоставляют услуги на всей территории страны, и размещение на подобных самолетах, на поездах таких приемников, которые будут раздавать интернет», – сказал Кузнецов. Он признал, что населенных пунктов с вышками мобильной связи вдоль железной дороги немного. «В этом смысле проще спутниковая связь, приемник и передача движения этого приемника, который принимает интернет со спутником, вместе с поездом», – заключил чиновник Минцифры.
«Ведомости» направили запросы в «1440», РЖД и перевозчику «Гранд сервис экспресс», занимающемуся обслуживанием маршрутов в Крым и Севастополь. Вопрос отсутствия интернета в поездах и самолетах неоднократно поднимался в последние годы. Особенно актуальной эта тема стала в 2025 г., когда регионы России начали сталкиваться с ограничениями мобильного интернета из-за атак БПЛА.
19 июня генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК; дочерняя структура РЖД) Владимир Пястолов и генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о сотрудничестве для обеспечения поездов дальнего следования спутниковой связью. Составы ФПК в соответствии с соглашением планируется оборудовать абонентскими терминалами, которые будут принимать сигнал от спутников и предоставлять пользователям доступ в интернет, говорилось в пресс-релизе РЖД.
15 июня глава Минтранса Андрей Никитин заявлял в интервью ТАСС, что высокоскоростной интернет в российских поездах может появиться раньше, чем в самолетах. При этом конкретных сроков он не называл.
При всей очевидной востребованности проблема доступной и стабильной связи внутри машин, поездов и тем более самолетов на самом деле довольно сложная, подчеркивает генеральный директор компаний «Геофотоника», Voxtellar, СИКС, эксперт рынка «Аэронет» НТИ Сергей Алексеев. Дело в том, что транспорт – это буквально быстродвижущиеся экранированные стальные контейнеры, поэтому при прочих равных связь в них требует значительно больших мощностей сигналов и сложной системы маршрутизации, объясняет он. Это проблемно по двум причинам: нахождение человека рядом с такого рода инфраструктурой банально небезопасно, а сама по себе инфраструктура нерентабельна, подчеркнул эксперт.
Очевидным и давно обсуждаемым решением данной проблемы является оснащение крупного транспорта – самолетов, поездов, кораблей – дополнительным внешним специальным оборудованием, а также модернизация оживленных наземных трасс и высокоурбанизированных зон современными целевыми стандартами связи, говорит Алексеев. Но пока отечественный рынок не обеспечивает спроса, покрывающего дооснащение каждого поезда и/или самолета сложной аппаратурой, отмечает он. С точки зрения регуляторных норм это не сдерживающий фактор, наибольшая проблема как раз в геополитической напряженности и ряде отраслевых кризисов, из-за чего проникновение и создание таких технологий идет ощутимо медленнее, чем хотелось бы.
Подобное оснащение связи доступно только с помощью спутниковой связи, говорит заместитель директора по развитию Московского НИИ радиосвязи (МНИИРС) Сергей Грачев. До 2022 г., например, пассажирские самолеты оснащались оборудованием западного производства, которое работало только с иностранными спутниками и впоследствии было отключено, а вместе с ним пропала и связь, приводит пример эксперт.
На железной дороге для доступа пассажиров в интернет может использоваться спутниковая связь, что в отдельных регионах России будет эффективнее, чем доступ к интернету через GSM (глобальный стандарт мобильной связи), пояснил Грачев. Например, там, где невысокий уровень урбанизации, дорого и сложно развивать и поддерживать сеть вышек сотовых операторов – это практически на 60% территории нашей страны, подчеркнул он.
При этом в России уже есть собственные спутниковые группировки, которые позволяют организовать аналогичные сервисы для российских авиакомпаний и железнодорожных операторов, говорит эксперт. Реализуются и проекты по созданию новых спутниковых группировок для расширения таких услуг, создается оборудование для самолетов или РЖД, перечислил он.
Спутниковую связь в поездах и самолетах действительно можно сделать и с помощью существующих российских спутниковых группировок, подчеркивает главный конструктор АО «Глонасс» Михаил Кораблев. На бортах нового поколения в мире такие технологии уже есть, напомнил он. В России есть потенциал – на новые модели отечественных самолетов могут установить оборудование спутниковой связи, говорит эксперт. Подобная услуга будет востребована людьми, но не за высокую цену – в идеале она должна входить в стоимость билета, добавил Кораблев.