Сенатор пожаловалась на полтора дня без связи в поезде до Севастополя

Тему отсутствия мобильной связи и интернета в поездах дальнего следования неожиданно подняла на заседании комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности член комитета Лариса Мельник, представляющая заксобрание Севастополя. «Я сенатор от Севастополя. И вы знаете нашу логистику. Она сегодня невозможная. 36 часов я еду домой. И мне не нравится, когда я ухожу со связи со всеми абсолютно на полтора суток. Хотелось бы узнать, когда на железной дороге будет устойчивая связь», – обратилась она к участвовавшему в заседании директору правового департамента Минцифры Роману Кузнецову.