Минцифры внесло сайт «Ведомостей» в «белый список»

Помимо этого туда вошел информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», сайты Совета Федерации, МВД, МЧС, общероссийское общественно-государственное движение «Движение первых». Туда же вошли авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа», сеть ресторанов «Вкусно и точка», Московская биржа, портал для поиска работы HeadHunter и сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв».