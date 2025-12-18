Газета
Общество

Минцифры внесло сайт «Ведомостей» в «белый список»

Ведомости

Минцифры внесло сайт «Ведомостей» в «белый список» ресурсов, доступных при ограничениях интернета. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Помимо этого туда вошел информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», сайты Совета Федерации, МВД, МЧС, общероссийское общественно-государственное движение «Движение первых». Туда же вошли авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа», сеть ресторанов «Вкусно и точка», Московская биржа, портал для поиска работы HeadHunter и сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв».

Из средств массовой информацией в «белые списки» помимо «Ведомостей» вошли «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир».

Приложения супермаркетов также были добавлены в списки. Туда вошли «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович».

5 сентября Минцифры объявило сервисы, которые в первую очередь были включены в «белый список». Это соцсети «В контакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Rutube, Avito, «Госуслуги», личные кабинеты большой четверки операторов связи и «Ростелекома» и др.

