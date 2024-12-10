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Шадаев: скоростной интернет может появиться в самолетах в 2027 году

Ведомости

Благодаря выводу на орбиту российских спутников к 2027 г. в поездах и самолетах могут запустить высокоскоростной интернет. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Основные надежды у нас связаны с нашей низкоорбитальной группировкой, которая станет аналогом всем известного Starlink. У нас уже было два тестовых запуска по три аппарата. Мы в 2027 г. планируем, что эта группировка заработает и в любой точке нашей страны можно будет обеспечить простой, дешевый, быстрый доступ к интернету», – уточнил Шадаев.

Он пояснил, что к этому моменту у России будет 270 спутников низкоорбитальной группировки, которые обеспечат условную возможность быстрого интернета везде, в любой точке страны, в том числе на воздушных судах и в поездах. К 2026 г. ожидается запуск четырех космических аппаратов «Роскосмоса» на высокоэллиптическую орбиту, благодаря которому можно будет обеспечить скоростной интернет на подвижных объектах.

Задачу создания высокоскоростного спутникового интернета «практически на всей территории России» ставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Одним из способов решения глава государства назвал «кратное наращивание спутниковой группировки». На эти цели Путин поручил выделить 116 млрд руб. «в ближайшее десятилетие».

17 сентября «Известия» писали со ссылкой на предварительную редакцию федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», что проект по созданию в России аналога спутниковой системы Starlink может стоить 445 млрд руб. В 2025-2030 гг. РФ планирует создать группировку низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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