Шадаев: скоростной интернет может появиться в самолетах в 2027 году

«Основные надежды у нас связаны с нашей низкоорбитальной группировкой, которая станет аналогом всем известного Starlink. У нас уже было два тестовых запуска по три аппарата. Мы в 2027 г. планируем, что эта группировка заработает и в любой точке нашей страны можно будет обеспечить простой, дешевый, быстрый доступ к интернету», – уточнил Шадаев.