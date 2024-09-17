«Известия»: проект по созданию аналога Starlink может обойтись в 445 млрд рублей

В 2025-2030 гг. Россия планирует создать группировку низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру, на эти цели будет выделено 116 млрд руб. Проектом занимается «Бюро 1440». К 2030 г. на орбиту должно быть выведено 383 космических аппарата. Почти 37,5 млрд руб. компания получит в виде льготных кредитов. На ракеты для выведения спутников на орбиту, а также на сам запуск закладывается чуть менее 61,2 млрд руб. и 17,3 млрд руб. соответственно.