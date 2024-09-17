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«Известия»: проект по созданию аналога Starlink может обойтись в 445 млрд рублей

Ведомости

Проект по созданию в России аналога спутниковой системы Starlink может стоить 445 млрд руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на предварительную редакцию федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет».

В 2025-2030 гг. Россия планирует создать группировку низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру, на эти цели будет выделено 116 млрд руб. Проектом занимается «Бюро 1440». К 2030 г. на орбиту должно быть выведено 383 космических аппарата. Почти 37,5 млрд руб. компания получит в виде льготных кредитов. На ракеты для выведения спутников на орбиту, а также на сам запуск закладывается чуть менее 61,2 млрд руб. и 17,3 млрд руб. соответственно.

Кроме того, еще чуть более 329 млрд руб. планируется привлечь из внебюджетных источников. Таким образом, расчетная стоимость всего проекта составляет 445 млрд руб.

В «Бюро 1440» заявили, что разработка проекта проходит строго в соответствии с плановыми сроками, а ключевые технологии готовы к масштабированию. В Минцифры отметили, что документ пока находится на межведомственном согласовании, говорить об итоговых цифрах преждевременно.

В ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. президент России Владимир Путин поручил выделить на наращивание спутниковой группировки 116 млрд руб. в ближайшее десятилетие. По его словам, таким образом будет решена задача обеспечения доступа к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. В мае были запущены первые три низкоорбитальных спутника связи со стандартом 5G NTN для связи с абонентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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