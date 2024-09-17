«Известия»: проект по созданию аналога Starlink может обойтись в 445 млрд рублей
Проект по созданию в России аналога спутниковой системы Starlink может стоить 445 млрд руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на предварительную редакцию федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет».
В 2025-2030 гг. Россия планирует создать группировку низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру, на эти цели будет выделено 116 млрд руб. Проектом занимается «Бюро 1440». К 2030 г. на орбиту должно быть выведено 383 космических аппарата. Почти 37,5 млрд руб. компания получит в виде льготных кредитов. На ракеты для выведения спутников на орбиту, а также на сам запуск закладывается чуть менее 61,2 млрд руб. и 17,3 млрд руб. соответственно.
Кроме того, еще чуть более 329 млрд руб. планируется привлечь из внебюджетных источников. Таким образом, расчетная стоимость всего проекта составляет 445 млрд руб.
В «Бюро 1440» заявили, что разработка проекта проходит строго в соответствии с плановыми сроками, а ключевые технологии готовы к масштабированию. В Минцифры отметили, что документ пока находится на межведомственном согласовании, говорить об итоговых цифрах преждевременно.
В ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. президент России Владимир Путин поручил выделить на наращивание спутниковой группировки 116 млрд руб. в ближайшее десятилетие. По его словам, таким образом будет решена задача обеспечения доступа к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. В мае были запущены первые три низкоорбитальных спутника связи со стандартом 5G NTN для связи с абонентами.