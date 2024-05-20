Россия впервые запустила спутники связи с 5G
Россия впервые запустила три низкоорбитальных спутника связи со стандартом 5G NTN для связи с абонентами. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.
Спутники запустила российская компания «Бюро 1440», это ее вторая исследовательская миссия. Первая миссия «Рассвет-1» началась 27 июня 2023 г., ее признали полностью успешной.
Спутники миссии «Рассвет-2» разрабатывались 14 месяцев, они в два раза больше по массе и габаритам из-за нового оборудования. Также отмечается, что при прохождении первой миссии скорость составляла 48 Мбит/сек, задержка – 42 миллисекунды. Такие показатели позволяют сделать видеозвонок на несколько человек и смотреть телевидение в разрешении 4К. Результаты второй миссии ожидаются в ближайшие месяцы.
18 мая замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявил, что тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения (5G) появятся в России до 2030 г. в каждом субъекте страны. Появление тестовых 5G зон предусматривается проектом национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Замминистра добавил, что ведомство планирует создать единую сеть интернета вещей (IoT) – она позволит управлять удаленными датчиками, собирать данные в единую инфраструктуру в дистанционном формате без участия человека и обрабатывать их.