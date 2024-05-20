Россия впервые запустила спутники связи с 5G

Спутники миссии «Рассвет-2» разрабатывались 14 месяцев, они в два раза больше по массе и габаритам из-за нового оборудования. Также отмечается, что при прохождении первой миссии скорость составляла 48 Мбит/сек, задержка – 42 миллисекунды. Такие показатели позволяют сделать видеозвонок на несколько человек и смотреть телевидение в разрешении 4К. Результаты второй миссии ожидаются в ближайшие месяцы.