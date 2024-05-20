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Россия впервые запустила спутники связи с 5G

Ведомости

Россия впервые запустила три низкоорбитальных спутника связи со стандартом 5G NTN для связи с абонентами. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

Спутники запустила российская компания «Бюро 1440», это ее вторая исследовательская миссия. Первая миссия «Рассвет-1» началась 27 июня 2023 г., ее признали полностью успешной.

Спутники миссии «Рассвет-2» разрабатывались 14 месяцев, они в два раза больше по массе и габаритам из-за нового оборудования. Также отмечается, что при прохождении первой миссии скорость составляла 48 Мбит/сек, задержка – 42 миллисекунды. Такие показатели позволяют сделать видеозвонок на несколько человек и смотреть телевидение в разрешении 4К. Результаты второй миссии ожидаются в ближайшие месяцы.

18 мая замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявил, что тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения (5G) появятся в России до 2030 г. в каждом субъекте страны. Появление тестовых 5G зон предусматривается проектом национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Замминистра добавил, что ведомство планирует создать единую сеть интернета вещей (IoT) – она позволит управлять удаленными датчиками, собирать данные в единую инфраструктуру в дистанционном формате без участия человека и обрабатывать их.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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