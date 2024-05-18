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Замглавы Минцифры России: тестовые зоны 5G появятся до 2030 года

Ведомости

Тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения (5G) появятся в России до 2030 г., рассказал замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко на выставке-форуме «Россия», пишет «РИА Новости».

«До 2030 г. в каждом субъекте РФ должны появиться пилотные зоны, а в 16 городах с численностью более 1 млн жителей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения», – уточнил Угнивенко.

Появление тестовых зон 5G предусмотрено проектом национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По словам замминистра, планируется создание единой сети интернета вещей (IoT), который позволит управлять удаленными датчиками и обеспечивать сбор и обработку данных в в единую инфраструктуру в дистанционном формате без участия человека. Это позволит лучше прогнозировать и обеспечивать безопасность инфраструктуры.

17 апреля президент МТС Вячеслав Николаев рассказал «Ведомостям», что после ухода из России зарубежных поставщиков IT-оборудования и нехватки российских альтернатив телеком-бизнес начал испытывать трудности с «железом». На этом фоне в конце 2023 г. «дочка» МТС – компания «Иртея» – анонсировала запуск производства собственных базовых станций 5G и 4G. Планировалось, что их выпуск начнется на томском заводе «Микран», но позже было решено производить устройства на собственной площадке.

Планируется, что инвестиции партнеров в налаживание производства превысят 4 млрд руб. к 2027 г.

29 марта Минцифры России определило регионы, где будут тестировать 5G. В ведомстве сообщили, что пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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