Замглавы Минцифры России: тестовые зоны 5G появятся до 2030 года
Тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения (5G) появятся в России до 2030 г., рассказал замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко на выставке-форуме «Россия», пишет «РИА Новости».
«До 2030 г. в каждом субъекте РФ должны появиться пилотные зоны, а в 16 городах с численностью более 1 млн жителей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения», – уточнил Угнивенко.
Появление тестовых зон 5G предусмотрено проектом национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По словам замминистра, планируется создание единой сети интернета вещей (IoT), который позволит управлять удаленными датчиками и обеспечивать сбор и обработку данных в в единую инфраструктуру в дистанционном формате без участия человека. Это позволит лучше прогнозировать и обеспечивать безопасность инфраструктуры.
17 апреля президент МТС Вячеслав Николаев рассказал «Ведомостям», что после ухода из России зарубежных поставщиков IT-оборудования и нехватки российских альтернатив телеком-бизнес начал испытывать трудности с «железом». На этом фоне в конце 2023 г. «дочка» МТС – компания «Иртея» – анонсировала запуск производства собственных базовых станций 5G и 4G. Планировалось, что их выпуск начнется на томском заводе «Микран», но позже было решено производить устройства на собственной площадке.
Планируется, что инвестиции партнеров в налаживание производства превысят 4 млрд руб. к 2027 г.
29 марта Минцифры России определило регионы, где будут тестировать 5G. В ведомстве сообщили, что пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.