Замглавы Минцифры России: тестовые зоны 5G появятся до 2030 года

17 апреля президент МТС Вячеслав Николаев рассказал «Ведомостям», что после ухода из России зарубежных поставщиков IT-оборудования и нехватки российских альтернатив телеком-бизнес начал испытывать трудности с «железом». На этом фоне в конце 2023 г. «дочка» МТС – компания «Иртея» – анонсировала запуск производства собственных базовых станций 5G и 4G. Планировалось, что их выпуск начнется на томском заводе «Микран», но позже было решено производить устройства на собственной площадке.