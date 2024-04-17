«Дочка» МТС начнет выпуск собственных базовых станций 5G и 4G до конца года

В конце декабря 2022 г. операторы «большой четверки» (Tele2, «Билайн», «Мегафон», МТС) заключили форвардные контракты с производителями отечественных базовых станций. По плану российское телекомоборудование начнет вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские базовые станции. Кроме того, с 2025 г. операторы будут обязаны, в соответствии с указом президента России, перевести все объекты критической информационной инфраструктуры на отечественные решения.