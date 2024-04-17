/ Технологии

«Дочка» МТС начнет выпуск собственных базовых станций 5G и 4G до конца года

Инвестиции партнеров в производство до 2027 года превысят 4 млрд рублей
Екатерина Щербинина
Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости

После ухода из России зарубежных поставщиков IT-оборудования и нехватки российских альтернатив телеком-бизнес начал испытывать трудности с «железом». На этом фоне в конце 2023 г. «дочка» МТС – компания «Иртея» – анонсировала запуск производства собственных базовых станций 5G и 4G. Планировалось, что их выпуск начнется на томском заводе «Микран», но позже было решено производить устройства на собственной площадке. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал президент МТС Вячеслав Николаев.

«Иртея» действительно вела переговоры с томской компанией «Микран». Однако эти планы были пересмотрены, и недавно наша «дочка» приняла решение о развитии производства на собственной площадке. В настоящий момент идет ее подготовка», – сообщил Николаев.

Он пояснил, что проект будет реализован совместно с партнерами. В январе этого года совладельцем «Иртеи» стал инвестфонд «Передовые технологии». По словам Николаева, выпуск станций начнется во II или III квартале.

«Масштаб новой фабрики позволит нам выпускать от 10 000 до 20 000 базовых станций ежегодно. В текущем году мы ожидаем, что общий объем производства достигнет порядка 1000 станций», – отметил Николаев.

Планируется, что инвестиции партнеров в налаживание производства превысят 4 млрд руб. к 2027 г.

В сентябре «Ведомости» со ссылкой на дорожную карту «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г. писали, что «Иртея» займется созданием базовых станций мобильной связи 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN. На разработку телеком-оборудования компания собирается направить 5,6 млрд руб. и получить еще 5,4 млрд бюджетного финансирования в период с 2023 по 2026 г. Подлинность документа, который оказался в распоряжении редакции, подтвердили два источника в профильной телеком-ассоциации и производителе оборудования.

Согласно дорожной карте, запуск серийного производства базовых станций запланирован на сентябрь 2024 г. При этом к июню 2026 г. планируется наладить их серийный выпуск до 20 000 штук в год.

Собеседник «Ведомостей» в одном из производителей телеком-оборудования сообщил тогда, что против концепции OpenRAN исторически выступали главные иностранные телеком-вендоры, такие как Ericsson, Nokia, Huawei, которые создают закрытый проприетарный продукт. Но этот принцип подходит для самих операторов и небольших компаний, которые могут самостоятельно создавать отдельные элементы сети и присоединиться к разработке в любой момент.

В конце декабря 2022 г. операторы «большой четверки» (Tele2, «Билайн», «Мегафон», МТС) заключили форвардные контракты с производителями отечественных базовых станций. По плану российское телекомоборудование начнет вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские базовые станции. Кроме того, с 2025 г. операторы будут обязаны, в соответствии с указом президента России, перевести все объекты критической информационной инфраструктуры на отечественные решения.

Уход из России зарубежных игроков на фоне принятых государством мер дал стимул для развития отечественных аналогов и началу реального импортозамещения. Как заявил 9 апреля генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан на XX форуме «Телеком 2024» газеты «Ведомости», сейчас половина сетевого оборудования операторов связи на российском рынке уже имеет аналоги, а остальные 50% – в основном базовые станции 3G, которые постепенно будут выводиться из эксплуатации.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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