Росимущество объявило отбор организатора приватизации 23,76% «Аэрофлота»

Заявки на участие в отборе принимаются до 8 июня. Юрлицо должно будет подписать агентский договор с Росимуществом, провести оценку рыночной стоимости 23,76% акций «Аэрофлота», а также получить экспертное заключение о соответствии отчета об оценке требованиям законов с подтверждением стоимости акций. Кроме того, юрлицо обязуется озаботиться подписанием от имени государства договора купли-продажи с покупателями этих акций в соответствии с условиями агентского договора и предоставлением отчета о возможных структурах сделки, которые могут максимально увеличить поступление денежных средств в бюджет.