Росимущество объявило отбор организатора приватизации 23,76% «Аэрофлота»
Росимущество сообщило о начале проведения отбора юридического лица для организации продажи 23,76% акций ПАО «Аэрофлот» от имени РФ. Об этом говорится на сайте ведомства.
Будущий организатор должен быть включен в перечень юрлиц для организации продажи от имени собственника приватизируемого государственного имущества и осуществления функций продавца, утвержденный распоряжением правительства РФ от 25.10.2010 № 1874‐р, и обладать опытом размещения акций на фондовом рынке.
Заявки на участие в отборе принимаются до 8 июня. Юрлицо должно будет подписать агентский договор с Росимуществом, провести оценку рыночной стоимости 23,76% акций «Аэрофлота», а также получить экспертное заключение о соответствии отчета об оценке требованиям законов с подтверждением стоимости акций. Кроме того, юрлицо обязуется озаботиться подписанием от имени государства договора купли-продажи с покупателями этих акций в соответствии с условиями агентского договора и предоставлением отчета о возможных структурах сделки, которые могут максимально увеличить поступление денежных средств в бюджет.
Чистый убыток ПАО «Аэрофлот» по РСБУ за январь – март 2026 г. составил 12,6 млрд руб. против прибыли в размере 56,6 млрд руб. за такой же период прошлого года. Скорректированный на эффект курсовой переоценки убыток достиг 7,9 млрд руб. Выручка группы выросла на 5,7% в годовом выражении и составила 172,3 млрд руб.
В собственности государства находится 73,77% от общего количества обыкновенных акций «Аэрофлота».