Чистый убыток «Аэрофлота» составил 12,6 млрд рублей за I квартал

4 марта «Аэрофлот» опубликовал отчет по МСФО по 2025 г. Скорректированная чистая прибыль группы в прошлом году упала в 2,8 раза год к году и составила 22,6 млрд руб. Чистая прибыль до корректировки возросла в 1,9 раза до 105,5 млрд руб. Выручка увеличилась на 5% и достигла 902,3 млрд руб. Пассажиропоток сохранился на уровне 55,3 млн человек, занятость кресел составила 90,2%.