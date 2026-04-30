Чистый убыток «Аэрофлота» составил 12,6 млрд рублей за I квартал
Чистый убыток ПАО «Аэрофлот» по РСБУ за январь – март 2026 г. составил 12,6 млрд руб. против прибыли в размере 56,6 млрд руб. за такой же период прошлого года. Скорректированный на эффект курсовой переоценки убыток достиг 7,9 млрд руб.
Выручка группы выросла на 5,7% в годовом выражении и составила 172,3 млрд руб. На рейсах авиаперевозчика «Аэрофлот» пассажирооборот увеличился на 10,5%, а занятость кресел возросла на 4,4 п. п. и достигла 91,3%. Себестоимость продаж выросла на 3,1% и составила 175,9 млрд руб.
Валовой убыток снизился на 52,1% до 3,5 млрд руб., что связано с ростом выручки, опережающим рост расходов. Убыток от продаж сократился на 26,4% и составил 9,2 млрд руб.
Коммерческие расходы показали рост на 18,9% и составили 2,1 млрд руб. Управленческие расходы увеличились на 7% и достигли 3,6 млрд руб. Прочие доходы и расходы нетто составили 3,5 млрд руб. против 77,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
4 марта «Аэрофлот» опубликовал отчет по МСФО по 2025 г. Скорректированная чистая прибыль группы в прошлом году упала в 2,8 раза год к году и составила 22,6 млрд руб. Чистая прибыль до корректировки возросла в 1,9 раза до 105,5 млрд руб. Выручка увеличилась на 5% и достигла 902,3 млрд руб. Пассажиропоток сохранился на уровне 55,3 млн человек, занятость кресел составила 90,2%.