В Запорожской области ввели ограничения на продажу топлива на АЗС

Ограничения на продажу топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС) в одни руки ввели в Запорожской области на фоне трудностей с доставкой. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Max.

По его словам, сложности с поставками топлива связаны со складывающейся оперативной обстановкой. «На сегодняшний день на АЗС введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Эти меры носят исключительно превентивный характер», – отметил Балицкий.

Губернатор подчеркнул, что ограничения введены для предотвращения искусственного дефицита и ажиотажа до полной стабилизации ситуации с поставками. Он добавил, что ситуация находится под контролем, а в регионе имеются все силы и средства для оперативной локализации возникших трудностей.

23 мая не менее десяти украинских беспилотников атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены автобусы, используемые для перевозки персонала. Пострадавших нет. На ЗАЭС подчеркнули, что обстрелы происходят практически беспрерывно. «Обстановка остается крайне напряженной. Интенсивность атак не снижается», – подчеркнули на станции.

