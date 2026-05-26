Дом.РФ увеличил чистую прибыль на 62%

Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО в январе – апреле 2026 г. выросла на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 38,7 млрд руб., сообщается в отчете компании. Рентабельность собственных средств (ROE) достигла 23,8% (+2,2 п. п. к показателю за 12 месяцев 2025 г.). Активы за четыре месяца увеличились на 5% до 6,7 трлн руб.