Дом.РФ увеличил чистую прибыль на 62%
Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО в январе – апреле 2026 г. выросла на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 38,7 млрд руб., сообщается в отчете компании. Рентабельность собственных средств (ROE) достигла 23,8% (+2,2 п. п. к показателю за 12 месяцев 2025 г.). Активы за четыре месяца увеличились на 5% до 6,7 трлн руб.
Чистые процентные доходы без учета сделок секьюритизации выросли на 39% до 59,1 млрд руб., чистые комиссионные доходы – на 21% до 14,1 млрд руб. Чистая процентная маржа (NIM) составила 4,4% (4,0% по итогам 2025 г.). Отношение расходов к доходам (CIR) снизилось до 22,3% с 25,7% годом ранее. Стоимость риска (COR) сохранилась на уровне 0,7%.
Кредитный портфель юридических лиц достиг 2,8 трлн руб., увеличившись на 3% с начала года. За четыре месяца выдано новых кредитов на 0,6 трлн руб. – более 21% портфеля. Портфель физических лиц сократился на 2% до 0,8 трлн руб. Объем новых подписанных кредитных линий проектного финансирования составил 388 млрд руб. (+33% год к году), приток средств эскроу – 202,7 млрд руб. (+29%). Заместитель гендиректора – финансовый директор Дом.РФ Давид Овсепян связал рост чистой прибыли с опережающим снижением стоимости фондирования и увеличением чистой процентной маржи.