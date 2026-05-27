Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ16 300-0,61%VEON-RX58,2-2,84%IMOEX2 582,39+0,08%RTSI1 135,11+0,08%RGBI118,8-0,07%RGBITR781,32-0,03%
Главная / Бизнес /

В РФ вступили в силу изменения в перечне товаров для параллельного импорта

Ведомости

В России вступили в силу изменения в перечне товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта. Соответствующий приказ утвердили в конце ноября 2025 г.

Из списка были исключены ядерные реакторы, котлы, промышленное оборудование, медицинские, измерительные и оптические инструменты, пластмассы, изделия из черных металлов, парфюмерия и многое другое. Кроме того, под запрет попали несколько позиций компьютерной техники брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других.

4 мая в Минпромторге заявили, что исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров и комплектующих к ним нескольких брендов из недружественных стран не приведет к сокращению ассортимента в России. Ведомство отметило, что аналогичные товары представлены в достаточном объеме и российскими производителями.

Параллельный импорт был разрешен в России в марте 2022 г. для ввоза оригинальных товаров без согласия правообладателей. С тех пор список разрешенных товаров неоднократно пересматривался.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте