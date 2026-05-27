В РФ вступили в силу изменения в перечне товаров для параллельного импорта
В России вступили в силу изменения в перечне товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта. Соответствующий приказ утвердили в конце ноября 2025 г.
Из списка были исключены ядерные реакторы, котлы, промышленное оборудование, медицинские, измерительные и оптические инструменты, пластмассы, изделия из черных металлов, парфюмерия и многое другое. Кроме того, под запрет попали несколько позиций компьютерной техники брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других.
4 мая в Минпромторге заявили, что исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров и комплектующих к ним нескольких брендов из недружественных стран не приведет к сокращению ассортимента в России. Ведомство отметило, что аналогичные товары представлены в достаточном объеме и российскими производителями.
Параллельный импорт был разрешен в России в марте 2022 г. для ввоза оригинальных товаров без согласия правообладателей. С тех пор список разрешенных товаров неоднократно пересматривался.