В РФ вступили в силу изменения в перечне товаров для параллельного импорта

4 мая в Минпромторге заявили, что исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров и комплектующих к ним нескольких брендов из недружественных стран не приведет к сокращению ассортимента в России. Ведомство отметило, что аналогичные товары представлены в достаточном объеме и российскими производителями.