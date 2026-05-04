Минпромторг оценил эффект исключения ряда брендов ПК из параллельного импорта
Ведомство отметило, что аналогичные товары представлены в достаточном объеме и российскими производителями. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, а это будет развивать российское производство, добавили в Минпромторге.
Речь идет о документе, который вступит в силу 27 мая, в котором запрещается параллельный импорт в Россию компьютеров и комплектующих брендов Acer, Asus, HP, Hitachi, IBM, Kingston, Samsung, Toshiba и ряда других.
Параллельный импорт был разрешен в России в марте 2022 г. для ввоза оригинальных товаров без согласия правообладателей. С тех пор список разрешенных товаров неоднократно пересматривался.