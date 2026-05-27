Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне

Минфин России планирует в августе–сентябре обсудить возможный отказ от снижения порога НДС для малого и среднего бизнеса в рамках подготовки бюджетного пакета. Об этом сообщил статс-секретарь-замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Все опции возможны. Дискуссии будут в августе – сентябре при подготовке бюджетного пакета», – сказал Сазанов (цитата по ТАСС).

В ноябре 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В 2026 г. порог уменьшился с 60 млн до 20 млн руб. в год. Предполагалось, что в 2027 г. он снизится до 15 млн руб., а в 2028 г. – до 10 млн руб. в год. 

14 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий временное освобождение от НДС для части предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН). Согласно документу, с 1 апреля по 31 декабря 2026 г. от НДС освобождаются организации и индивидуальные предприниматели в сфере общественного питания, которые стали плательщиками этого налога только с начала текущего года.

