Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне

В ноябре 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В 2026 г. порог уменьшился с 60 млн до 20 млн руб. в год. Предполагалось, что в 2027 г. он снизится до 15 млн руб., а в 2028 г. – до 10 млн руб. в год.