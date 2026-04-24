Налоговые поступления от МСП сократились на 22,2%
Совокупные налоговые поступления в консолидированный бюджет от бизнеса и граждан на специальных режимах в I квартале сократились на 22,2% год к году. Такие данные представила в презентации директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
Другие категории налоговых поступлений за три месяца показали положительную динамику. НДС вырос на 10,3%, налог на прибыль – на 1,9%, сборы от НДФЛ увеличились сразу на 15,2%, а налог на имущество – на 3,9% (абсолютные значения министерство не приводит).
По данным ФНС, налоговые поступления от специальных режимов в I квартале сократились на 16% и составили 537,2 млрд по сравнению с 639,9 млрд в аналогичном периоде 2025 г. Отдельно учитываются поступления от режима автоУСН. Согласно этим данным, в I квартале они выросли почти в 50 раз и составили 41,9 млрд после 850,7 млн руб. за три месяца прошлого года.
Доходы федерального бюджета в I квартале 2026 г. оказались на 8,2% ниже уровня прошлого года и составили 8,3 трлн руб. (в январе – марте 2025 г. – 9 трлн руб.), следует из данных Минфина. Расходы составили 12,9 трлн руб. (+17% к аналогичному периоду прошлого года). Дефицит – 4,5 трлн руб. при плане на год 3,8 трлн руб.
Председатель Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук заявила, что формально падение налоговых поступлений от бизнеса на спецрежимах выглядит тревожно, но после анализа отчетности ФНС становится понятно, что примерно половина этого «провала» – это перераспределение налогов между режимами после прошлогодних поправок в НК, а не последствия массового ухода бизнеса в тень или его закрытия.