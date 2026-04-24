Налоговые поступления от МСП снизились в I квартале

Налоговые поступления от МСП снизились в I кварталеОдин из факторов сокращения – изменение сроков уплаты патента, пояснил Минфин
Совокупные налоговые поступления в консолидированный бюджет от бизнеса и граждан на специальных режимах в I квартале текущего года сократились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представила в презентации директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская, выступая на Васильевских чтениях 23 апреля. Абсолютные значения поступлений она не привела. К числу специальных налоговых режимов традиционно относятся упрощенная и патентная системы налогообложения (УСН и ПСН соответственно), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и налог на профдоход, который платят граждане со статусом самозанятых (НПД). Поступления от них преимущественно зачисляются в бюджеты регионов.
В данных Минфина в качестве спецрежимов учтены в том числе платежи по соглашениям о разделе продукции (договор, по которому государство предоставляет инвестору исключительные права на разведку и добычу сырья на определенном участке недр. – «Ведомости») в части доли прибыли государства, пояснил представитель министерства в ответ на запрос «Ведомостей».