Налоговые поступления от МСП снизились в I квартале

Совокупные налоговые поступления в консолидированный бюджет от бизнеса и граждан на специальных режимах в I квартале текущего года сократились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представила в презентации директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская, выступая на Васильевских чтениях 23 апреля. Абсолютные значения поступлений она не привела. К числу специальных налоговых режимов традиционно относятся упрощенная и патентная системы налогообложения (УСН и ПСН соответственно), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и налог на профдоход, который платят граждане со статусом самозанятых (НПД). Поступления от них преимущественно зачисляются в бюджеты регионов.