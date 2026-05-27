Главная / Политика /

Лихачев предупредил о риске потери Арменией компетенций в атомной энергетике

Армения может потерять компетенции в сфере атомной энергетики в случае отказа от российских ядерных технологий. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в интервью «Известиям».

«Армения – единственная страна на Кавказе, которая гордо несет знамя атомной энергетики. <...> И терять эту компетенцию, то есть потерять вообще атомную энергетику [из-за отказа от технологий РФ], было бы абсолютно не по-хозяйски», – сказал Лихачев. По его словам, Еревану уже в 2026–2027 гг. необходимо определиться с партнером по развитию атомной энергетики после 2036 г. Лихачев отметил, что решение остается за армянской стороной.

При этом, как рассказал Лихачев, Россия пока не получила ответа от армянской стороны по вопросу дальнейшей эксплуатации атомного энергоблока на Мецаморской АЭС. Работа на станции идет согласно плану – Москва обеспечивает АЭС до 2031 г., но «Росатом» предлагает продление до 2036 г.

Мецаморская АЭС

Армянская АЭС, расположенная вблизи города Мецамор, была построена еще в советский период и включает два энергоблока. Второй энергоблок прошел модернизацию, выполненную компанией «Росатом Сервис». После этого армянский регулятор выдал разрешение на его эксплуатацию до 2026 г. В настоящее время планируется подписание нового соглашения о продлении лицензии до 2036 г.

Глава «Росатома» также заявил, что в мире фактически существуют только две полноценные ядерные технологии – американская и советская, впоследствии ставшая российской. «Они вправе выбрать американскую технологию, но это перекройка системы подготовки кадров и эксплуатирующих компетенций», – пояснил он.

В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал Армении до $9 млрд инвестиций в сферу гражданской ядерной энергетики после завершения переговоров по так называемому «Соглашению 1, 2, 3». Он уточнил, что речь идет об экспорте из США на сумму до $5 млрд, а также о дополнительной долгосрочной поддержке в размере $4 млрд в виде контрактов на поставки топлива и техническое обслуживание.

