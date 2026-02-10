Вэнс пообещал Армении до $9 млрд инвестиций в гражданскую ядерную энергетику
Вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал Армении до $9 млрд инвестиций в сферу гражданской ядерной энергетики после завершения переговоров по так называемому «Соглашению 1, 2, 3». Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Армении Никол Пашинян, сообщает «Арменпресс».
По словам Вэнса, соглашение после полного одобрения «откроет путь для заключения договоренностей между американскими и армянскими компаниями по гражданским ядерным проектам». Он уточнил, что речь идет об экспорте из США на сумму до $5 млрд, а также о дополнительной долгосрочной поддержке в размере $4 млрд в виде контрактов на поставки топлива и техническое обслуживание.
«Это классическая взаимовыгодная ситуация. Это означает более надежную энергетическую безопасность для моей страны и для Армении. Это также создаст множество новых рабочих мест в Соединенных Штатах», – заявил Вэнс. Он отметил, что проекты предполагают использование малых модульных реакторов и американских технологий.
Как передает Bloomberg, Вэнс также подписал с Арменией соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской атомной энергетики по «Соглашению 1, 2, 3», которое создает правовую основу для экспорта американских ядерных технологий, топлива и услуг. Документ открывает возможность участия компаний из США в проекте замены Мецаморской АЭС, обеспечивающей около 40% электроэнергии страны.
Пашинян, выступая вместе с Вэнсом, заявил, что соглашение откроет «новую главу» в энергетических отношениях США и Армении и позволит диверсифицировать энергобаланс за счет «безопасных и инновационных» технологий.
24 января Трамп, анонсируя визит Вэнса в Армению, сообщал, что основной целью его поездки станет продолжение мирных усилий и укрепление стратегического партнерства. Глава Белого дома сообщил, что целью визита Вэнса станет заключение контрактов о поставках Азербайджану американской военной техники и полупроводников. В Армении планируется заключение соглашения о мирном ядерном сотрудничестве.