Трамп анонсировал визит Вэнса в Армению и Азербайджан в феврале

«Я хочу поблагодарить президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна за соблюдение мирного соглашения, подписанного нами в августе прошлого года. Это была ужасная война, одна из восьми, которые я закончил, но теперь у нас есть процветание и мир», – написал Трамп.