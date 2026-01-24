Трамп анонсировал визит Вэнса в Армению и Азербайджан в феврале
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Армению и Азербайджан. Об этом 23 января в Truth Social написал президент США Дональд Трамп.
Основной целью визита станет продолжение мирных усилий и укрепление стратегического партнерства.
«Я хочу поблагодарить президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна за соблюдение мирного соглашения, подписанного нами в августе прошлого года. Это была ужасная война, одна из восьми, которые я закончил, но теперь у нас есть процветание и мир», – написал Трамп.
Глава Белого дома сообщил, что целью визита Вэнса станет заключение контрактов о поставках Азербайджану американской военной техники и полупроводников. В Армении планируется заключение соглашения о мирном ядерном сотрудничестве.
8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях. Церемония подписания состоялась в Вашингтоне при участии Трампа. Согласно документу, стороны подтверждают намерение подписать и ратифицировать в будущем уже парафированный главами МИД Армении и Азербайджана полноформатный мирный договор.