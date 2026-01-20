Газета
Главная / Политика /

Алиев: Азербайджан и Армения закрыли страницу войны

Ведомости

Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войну, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме. Его слова передает агентство Report.

«Все зависит от вашей повестки, от вашего видения, от стратегического видения будущего», – сказал он.

Алиев напомнил, что за 30 лет конфликта страна не потеряла надежду и решимость восстановить справедливость, международное право и суверенитет. По его словам, за это время полностью рухнули надежды на международное посредничество.

Президент Азербайджана отметил, что страна могла бы продолжать войну, но кто-то должен был остановиться. Продолжение могло привести к очень нехорошим последствиям. При этом он отметил, что решение о мире было совместным с руководством Армении.

8 августа Баку и Ереван заключили совместное соглашение о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора.

