Алиев: Азербайджан и Армения закрыли страницу войны
Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войну, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме. Его слова передает агентство Report.
«Все зависит от вашей повестки, от вашего видения, от стратегического видения будущего», – сказал он.
Алиев напомнил, что за 30 лет конфликта страна не потеряла надежду и решимость восстановить справедливость, международное право и суверенитет. По его словам, за это время полностью рухнули надежды на международное посредничество.
Президент Азербайджана отметил, что страна могла бы продолжать войну, но кто-то должен был остановиться. Продолжение могло привести к очень нехорошим последствиям. При этом он отметил, что решение о мире было совместным с руководством Армении.
8 августа Баку и Ереван заключили совместное соглашение о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора.